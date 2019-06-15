韓國瑜爭登革熱補助款槓上行政院！怨開會「兩台攝影機緊盯」不光明磊落

▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

高雄登革熱目前累積本土登革熱病例數已經來到20例，疫情擴大，高雄市長韓國瑜15日前往三民高中視察，仔細聽衛生局人員登革熱防治作業進度，對於日前參加行政院會，爭取登革熱防治補助經費五千多萬，但過程卻被剪接影片播放，讓韓國瑜不滿深夜還發文反嗆，韓國瑜說自己去行政院會態度都很和善，現場兩台攝影機一直照我，最後終於明白為什麼，本來是希望行政院能重視高雄建設，怎麼變成黑韓，認為「行政院不太光明磊落，心裡面不舒服」。

截至6月13日本土登革熱共計20例、境外27例，其中三民區登革熱群聚疫情累計確診19例，有16位居住或活動地位於鼎金里、2位居住地位於鼎西里、1位居住地位於鼎力里，高雄市政府防疫團隊及三民區級指揮中心傾全力動員齊力動員登革熱防治，規劃群聚疫情警戒區及防火牆範圍內地毯式強制孳生源檢查暨噴藥工作。高雄市長韓國瑜15日一早前往三民高中關心登革熱疫情，他提到目前市府每天下午都招開登革熱防治會議，就怕登革熱爆發對市民影響太大。

▲高雄市長韓國瑜深夜在臉書PO文反擊。（圖／翻攝韓國瑜臉書）

至於韓國瑜參加行政院會後，卻被行政院長蘇貞昌剪輯影片，讓他覺得自己「被修理了」，深夜發文回嗆「院長衝衝衝、防疫補助空空空」，韓國瑜提到自己去開行政會院時態度和善也很尊敬，因為高雄迫切需要五大工作，但沒想到開完會卻被剪貼影片修理，本來是希望行政院能重視高雄建設，怎麼變成黑韓，認為「行政院不太光明磊落，心裡面不舒服」。

▲韓國瑜出席行政院會時畫面。（圖／翻攝自蘇貞昌Facebook）

韓國瑜提到「現場開會有兩台攝影機一直在照我，其他官員講話沒有拍只拍我，剛開始不知道，現場我終於明白，以後有攝影機一直照我，我會拒絕，搞這個沒意思，去是反應高雄需求，怎麼變成來打我，當時蘇院長答應會加強對高雄建設加大補助，我還鼓掌表示感謝，我是非常友善，才會透過臉書澄清，請行政院不要因人而異，五千多萬的經費希望行政院能趕快發下來」。