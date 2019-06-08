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餐廳收負評「公開吃相」被圍勦！業者437字控「浪費食材」：有錢是大爺心態要不得

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▲▼孕婦留負評被公開吃相。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲孕婦留負評被公開吃相。（圖／記者葉國吏翻攝）

記者葉國吏／綜合報導

台中一間海鮮吃到飽餐廳，因為被一位孕婦留下負評而「公開吃相」，嘲諷「嘴巴都塞滿了，根本就是奧客」，事後還私訊「會提出公然毀謗告訴，千萬不要白目過頭」，引起網友圍勦。如今餐廳老闆再度發出聲明，指稱顧客浪費食材「裝滿一個垃圾桶」，批評對方「有錢就是大爺的心態非常要不得」、「歡迎優質的顧客來店裡消費」，再度點燃網友怒火。

5日女顧客朋友在臉書私密社團《爆料公社》發文指出，她到台中某海鮮燒烤火鍋吃到飽餐廳用餐，因口味不合適認為有改進的部份，於是至該餐廳臉書專頁評價「現場切生魚片活動是晚上，但網路上沒有標明清楚」、「蚵仔完全不新鮮」、「唯一新鮮的是活跳跳的蝦子」、「真的很久沒踩雷了」等語，最後也有稱讚店家說「服務真的不錯。」

沒想到卻引來自稱是替餐廳業者安裝監視器的廠商留言「阿門，這家店真倒楣，遇到這種奧客」、「今天調閱監視器畫面，這位孕婦吃真多蚵仔，而且還狼吞虎嚥的」接著附上一張蚵仔照片說，陳女評價根本是惡意中傷，下一張照片更直接曝光陳女的吃相，還酸說「大家看看，嘴巴都塞滿了，根本就是奧客」等。

▲自稱是店家的監視器廠商曝光了陳女的吃相照片，還酸「大家看看，嘴巴都塞滿了，根本就是奧客」。（圖／翻攝自爆料公社）

陳女發現被人曝光吃相非常傻眼，「你（店家）開了粉絲團，就是要給客人評價，評價本來就有好有壞，我今天是PO了負評，但難道我的吃相，就要被放出來公審嗎，我覺得這樣很不尊重隱私」。而且她的朋友幫忙她發文打抱不平，竟然也被一名J先生私訊威脅要提吿公然誹謗。

▲▼餐廳業者發聲明，指稱顧客浪費食材在先。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲餐廳業者發聲明，指稱顧客浪費食材在先。（圖／記者葉國吏翻攝）

消息曝光後該餐廳遭網友圍勦，8日餐廳負責人發表聲明指出，監視器廠商是與他黃氏宗親會的朋友，已經與他終止合約。隨後指稱該顧客浪費食材「是一個滿起來的垃圾桶」，2條烤好的魚丟入垃圾桶內。

負責人表示，他們的供貨商就是漁船，「最大的宗旨就是照顧廣大弱勢的農、漁民」。同時他也PO出顧客訊息內容，只見內容透露食材不新鮮，所以才會把食材丟掉。「無法吃下肚難道不丟掉要放回去平台上嗎？」、「店家覺得我們浪費食材可以跟我們收費用啊 又不是不給。」

餐廳負責人也批評對方「有錢就是大爺的心態」很要不得，「我個人也在此歡迎優質的顧客來店裡消費，我們就會用更優質的服務來待客」。

ET快訊
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關鍵字：餐廳,負評

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