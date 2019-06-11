這個姓氏好困擾…店員回電確認訂位：請問是「ㄤ先生嗎？」　網笑翻

▲網友打電話去店家訂位，沒想到對方打來竟說「請問是『ㄤ』先生嗎」，讓他覺得無奈。（示意圖／CFP）

地方中心／綜合報導

打電話去餐廳訂位，總要和店員說姓氏和電話，而和店員溝通的過程中常常會有些誤會！有網友在臉書發文，打電話去店家訂位，和店家一來一往確認訂位資料，光是和對方講自己的姓氏就遇到溝通不良的問題，沒想到過了幾分鐘後，店家另一個店員打來竟說，「請問是『ㄤ』先生嗎？」讓原PO感到相當無奈。

網友在臉書《爆廢公社二館》發文，跟朋友要聚餐，打電話去店家訂位，和店員說「09XXXXXXXX，尤先生」，對方先是回，「劉先生？」原PO再重複一次「尤先生」；而對方再問，「游泳的游？」原PO則回「怨天尤人的尤」，沒想到店員仍不解繼續問，「那個該怎麼寫呢？」原PO則說「ㄅㄆㄇㄈ的ㄤ右上角一個點」。經過一連串的溝通後，店員終於聽懂了，和原PO做最後的資料確認說，「好的！我知道了，尤先生，我翻一下訂位單，等等請另一位跟你聯繫。」

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以為溝通後一切都沒問題，沒想到過了10分鐘，另一個店員打給原PO一開口竟說，「請問是『ㄤ』先生嗎？」讓原PO氣得跳腳的說「X你娘擊敗咧」。

此文一曝光，網友笑成一片留言，「笑到肚子好痛」、「笑出來哈哈哈」、「這個後勁好強，哈哈哈」、「哈哈哈笑死了，店員自己不覺得奇怪嗎」、「真的好難解釋『尤』怎麼寫，我都直接說不是游泳的游，不然就是說魷魚的魷沒有魚，結果就變成余···。」

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