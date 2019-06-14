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韓國瑜指「退休黨工不喜歡我」　郭台銘酸：為什麼我提八條都摃龜

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▲▼郭台銘參訪台南市後壁區蘭花生物科技園區（圖／記者宋良義攝）

▲郭台銘14日參訪台南蘭花生物科技園區，隨後接受媒體聯訪開口先問「中天怎麼沒來」。（圖／記者宋良義攝

地方中心／台南報導

國民黨總統初選候選人郭台銘全台基層和產業趴趴走與民眾搏感情，14日一早到台南後壁區蘭花培育農場參觀，而後接受媒體聯訪時，郭台銘先是詢問記者，「中天怎麼沒來？」記者隨即回「沒有來」，才剛始進行訪問。而媒體問到，日前韓國瑜接受台視專訪時提到，黨中央那些已退休的人似乎不是很喜歡韓，郭台銘聽了笑回，「他的意思是喜歡我囉？那為何我提的8條全部摃龜。」

郭台銘上午到台南蘭花培育農場參觀，親自種下第一株蘭花，結束後接受媒體聯訪，他開口第一句話先是問，「中天怎麼沒來？」記者馬上回「沒有來！沒有來！我們財經隊長有來」，沒想到郭台銘緊接著說「中天我來幫他拿嘜克風啊」，才開始進行連訪。

媒體詢問郭台銘，關於他說自己最懂經濟，遭總統蔡英文批「光懂經濟治國還不夠」一事，郭台銘說，「她只做了4年，她說她最擅長國政，但她4年前也不懂啊，最後國政做得很糟，所有老百姓有目共睹，包括她民進黨內部都覺得她國政做得很糟，另外她說她是很棒的經濟人，最後也做得很差、民怨很高，所以我說她不要講她自己的優點，也不要講競爭對手的缺點，應該要想往後的4年要怎麼樣可以帶領國家走上未來經濟、未來科技，現在所有的政治必須替經濟服務，她到底懂不懂，觀念轉了沒有，她用老式的思維，各位還要讓她做4年嗎？」

▲▼郭台銘參訪蘭花園，捧著蘭花說這是高科技農業，只有我懂，其他總統候選人聽不懂，還親自種下一株蘭花「當選後再來看它」 。（圖／記者王亞志攝）

▲▼郭台銘參訪蘭花園，捧著蘭花說這是高科技農業，只有我懂，其他總統候選人聽不懂，還親自種下一株蘭花「當選後再來看它」 。（圖／記者王亞志攝）

▲郭台銘強調自己是最合適的總統候選人。（圖／記者王亞志攝）

而關於蔡英文13日確定代表民進黨參選總統，黨內初選民調領先賴清德8個百分點，郭台銘表示，「不管怎樣，應該拼經濟組國家隊到世界各地去，幫產業他們行銷到全世界各地，我想一個法律系的人，一個只懂一半經濟的人真搞不懂，所以我要講說，今天大家要曉得，誰出來領導台灣拼經濟是最合適的，所有的產業界他們都殷切期盼，希望真正懂經濟、懂科學的人來帶領台灣，我想今天大家應該都曉得我是最合適的。」

媒體最後問到，韓國瑜日前接受台視專訪時提到，有些退休的人老黨工，似乎不太喜歡韓，對此郭台銘笑回，「他（韓國瑜）的意思是喜歡我了？」他又笑了一下說，「喜歡我的話，為何我8調全部都摃龜？所以我認為黨要改革，我第一次進國民黨中央，就說黨要改革，連手機民調都不敢採用，它不敢接受創新，它就保守，我在進黨部時我也說，我要讓年輕人進入國民黨，如果黨不願意改革，這個黨會離人民越來越遠。」

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關鍵字：郭台銘,總統初選,候選人,韓國瑜

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