查非法露營區觀光農場　全台12地！比6個足球場4個101還大

▲從高空俯瞰，福壽山農場放領地遭違法開闢茶園，導致中橫公路土石坍方中斷。（圖／調查局提供／記者莊喬迪翻攝）

記者楊佩琪／台北報導

查緝非法露營區、觀光農場、農地，調查局13日動員台北市調查處等18個外勤處站，近300多名調查人員，同步搜索12處業者，傳喚105人。光在桃園、台中市、台南市等，查出6處非法露營區，面積達6個足球場大。

調查局表示，此次查緝行動針對大規模開發、濫墾山坡地經營露營區、觀光農牧場、果園及茶園外，另也針對大面積傾倒事業廢棄物、農地非法使用及違法經營水產養殖等破壞國土保育案進行搜索及傳喚行動。

▲「石門水庫水源特定區計畫」保護區，有業者違規闢建露營場。（圖／調查局提供／記者莊喬迪翻攝）

統計查緝結果，桃園市、台中市、台南市等6處露營地，業者違法開發山坡地達6萬9700平方公尺，相當於6個足球場大，且持續招攬民眾前往住宿。新北市、桃園市、台中市、台南市及高雄市等11處，則有大範圍竊佔國有地並破壞水土保持，違法開發、經營觀光農牧場、果園、茶園，面積達134萬4959平方公尺，相當於4個台北101大樓樓地板面積。

另在桃園市、台中市、高雄市、花蓮縣、金門縣等8處，發現大規模於農地傾倒事業廢棄物、農地非法移作他用或工廠排放廢水等，業者違規經營面積達5萬9022平方公尺。新竹縣、宜蘭縣還有2處業者違法於港區或農地魚塭經營水產養殖，面積達1萬多平方公尺。

▲金門縣有民眾佔用國有地興建貨櫃屋賣場。（圖／調查局提供）

不過最誇張的是，新北市有民眾違法在山坡地整地、破壞水土，用來興建宮廟，進行宗教斂財，面積高達相當於2個足球場大，嚴重破壞生態。

調查局表示，不少非法露營場、觀光農場和果園等，位於特定水土保持區，潛藏土石滑落危險，但業者卻不顧民眾安危，持續經營並招攬民眾前往消費，調查局於2018年已偵辦多起違法露營區案，將持續介入偵辦。

▲南投仁愛鄉山坡地遭濫墾。（圖／調查局提供／記者莊喬迪翻攝）

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