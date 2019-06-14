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名醫涉詐手術費　又被妻控重婚通姦要求「DNA比對私生子」

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▲▼ 萬芳醫院腫瘤科名醫吳思遠，由調查局人員陪同移送至台北地檢署複訊。（圖／記者趙永博攝）

▲吳姓醫師日前涉詐手術費遭檢調約談，又被妻子控告重婚通姦生子。（圖為資料照／記者趙永博攝）

記者劉昌松／台北報導

台北市立聯合醫院吳姓醫師，正因涉嫌詐騙放射治療手術費遭偵辦，日前又被妻子控告，2017年間跑到美國和陳姓女子重婚，還生了一個2歲兒子，吳妻還要求採驗吳與私生子的DNA比對為證，但被陳女拒絕，台北地檢署調查後，以罪證不足處分不起訴吳姓醫師和陳女。


吳姓醫師在北市聯醫擔任主任醫師，目前仍因涉嫌用低階儀器為病患治療，卻收取高階儀器的手術費，他日前被檢調約後受訪喊冤，「是沿用之前其他醫師收費方式」，這起醫療詐騙案仍在偵辦中，吳另外被妻子控告妨害家庭。

吳妻指控，她和吳在2010年結婚，但吳卻在2017年9月27日，和陳姓女子在美國內華達州登記結婚，涉犯重婚罪，且2人已懷孕生子，吳妻聲請檢察官強制採取陳女兒子的生物跡證，與吳比對DNA，就可確認通姦犯行。

但是陳女坦承確實在2018年間生了個兒子，但不說生父是誰，也當庭拒絕讓兒子接受採樣，吳也否認有與人在美國登記結婚或通姦生子等指控。

檢察官考量，重婚罪最重只能判5年徒刑，若是在國外犯罪，台灣也無沒有審判權，而本案不能光靠吳妻的片面指控，就強制進行DNA採樣比對，因此以罪證不足等理由，處分不起訴吳和陳女。

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