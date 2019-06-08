假觀光真扒竊　多國「神手」來台各據山頭...專挑觀光客

記者邱中岳／台北報導

北市從2016年開始平均每年發生將近百件外籍人士涉嫌竊盜案件，其中大多為越南籍、大陸籍人士，警方觀察，這些外籍扒手平時多以人潮眾多的地方選定下手目標，且還依據國籍各擁山頭。

警方透露，來台專挑觀光客下手行竊的大陸籍人士大多來自廣西一帶，幾乎都是兩兩一組來台犯案，案發之後分開離境，且幾乎每個月都會來台灣，主要專挑觀光景點、百貨商圈選定觀光客當下手目標。

▲境外扒竊集團來台，幾乎都是兩人以上一組，一人做掩護由另一人下手行竊。（圖／記者邱中岳翻攝）

而越南扒竊團來台，則是選定知名夜市、各大傳統市場等人潮眾多的地方，趁民眾選購商品分神之際下手行竊，或利用對方包包未關緊、人潮擁擠疏於保管財物時動手，且也都是兩兩一組犯案後離台。

警方表示，平均一年約百件外籍人士涉及竊盜案件中，越南團就佔了16%左右，大陸籍（含港澳）來台扒竊占20%多，其他則大約在60%左右，曾經也查獲蒙古人以及東歐人士來台涉及竊盜案件。

▲許多大陸籍、越南籍扒手，假借觀光名義來台，實際上卻專挑人潮眾多地方下手行竊。（圖／記者邱中岳翻攝）

因蒙古人酷愛珊瑚藝品，紅珊瑚項鍊更是象徵男人身份尊貴，所以也曾發生蒙古人揪團來台偷珊瑚的案件，而東歐人士來台扒竊案就是最著名的世貿2億元珠寶竊盜案。

警方也呼籲民眾，在人潮眾多的地方應保護自身財物安全，而攜帶貴重物品也應謹慎注意，以免讓宵小有機會趁虛而入。

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