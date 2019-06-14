　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
國際 國際焦點 北美要聞 日韓要聞 東南亞要聞 國際政經 | 國際社會

英最長壽人瑞112歲逝　歷經「26位首相、5次王位繼承」養生竟靠威士忌！

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲英國最長壽人瑞112歲睡夢中逝　養生秘訣：每晚來點威士忌（圖／翻攝自Wikia.org、Oldest in Britain網站）

▲葛蕾絲每天晚上都會喝一點威士忌摻水。（圖／翻攝自網站Wikia.org、Oldest in Britain下同）

國際中心／綜合報導

英國最長壽的人瑞葛蕾絲（Grace Jones），6月7日在位於伍斯特（Worcester）的家中，在睡夢裡安詳去世，她112年的生命中，見證了2次世界大戰、5次英國王位繼承以及26任首相更替。她每一年生日都獲得媒體高度關注，曾經在受訪時透露「養生秘訣」，「我每一天晚上，都會喝一點威士忌摻水。」

葛蕾絲1906年生於利物浦，也就是維多利亞女王去世的5年後，去年被封為「全英國最長壽的人瑞」。根據《每日郵報》，她80歲的女兒迪爾德莉（Deirdre）表示，母親直到生命的最後一段日子都過得非常充實、健康又有活力，「上星期三，我們還一起玩『草地滾球（Carpet Bowls）』的遊戲，她即使有點疲憊也不會抱怨，一切就和平常一樣。」

▲英國最長壽人瑞112歲睡夢中逝　養生秘訣：每晚來點威士忌（圖／翻攝自Wikia.org、Oldest in Britain網站）

▲葛蕾絲人緣很好，有「神奇葛蕾絲」的暱稱。

根據《BBC》報導，迪爾德莉形容母親幽默風趣，非常受歡迎，做事又很有自己的風格，獲得了「神奇葛蕾絲（Amazing Grace）」的暱稱，「家族裡的每一位成員都非常傷心，不過，112歲也已經是很長壽的年紀了。」葛蕾絲曾在受訪時提到，自從50歲那年開始，每天晚上都會喝一點威士忌摻水，接下來的60幾年也都保持著這個習慣，「我的醫生說：『繼續喝吧！威士忌對妳的健康有幫助！』我從來不會擔心，擔心是最糟糕的一件事情。」

▲英國最長壽人瑞112歲睡夢中逝　養生秘訣：每晚來點威士忌（圖／翻攝自Wikia.org、Oldest in Britain網站）

▲葛蕾絲曾表示，此生最棒的回憶就是嫁給丈夫。

葛蕾絲也曾在訪問時透露，此生最棒的回憶，就是嫁給丈夫萊納德（Leonard Roderick Jones）的那一刻，「他是一位真正的紳士，我們幾乎無時無刻都在一起，深愛著彼此。」

根據英國最長壽（Oldest in Britain）網站顯示，這個封號現在落到111歲的現年111歲的桃樂絲（Dorothy Gwendoline Payne）身上，這位女士生於1907年，目前定居於肯特郡。

ET快訊
女星被丟水球「整件Bra掉下來」！吳宗憲生日收無碼花草集：太
韓國瑜改口財產多為「選舉補助款」　將公布明細拿110萬做公益

關鍵字：英國,長壽,人瑞,威士忌

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 國際最新 全站最新

美「國防授權法」支持對台軍售　眾議院軍委會：應推動共同演習

影／比「真理褲」更兇！越南妹穿上謎樣牛仔熱褲...「三角洲」搶見客

快訊／IG大當機！照片卡死「限動全消失」空白故障…全球網友崩潰淚

砲彈命中引擎！日本公司油輪也遇襲　阿曼灣海域遭「2次砲擊」　

影／19歲UberEats外送員原地等好久…網一看背影秒淚　反送他「天大的驚喜」

美國兩黨合推《香港人權及民主法案》內容曝光　「凍結涉案人士資產」

阿曼灣油輪遭襲！中油載運「7萬5000噸輕油」全毀　美國秒怪罪伊朗

獅虎319kg溫馴巨獸！「撒嬌大貓」每天討摸…網知真相心疼：牠無法獨自活

佔領華爾街遭警打傷　將獲賠1億3700萬元

影／拿酪梨冒充手榴彈　以色列男5天連搶兩家銀行都成功！

香港媽對警淚喊「為什麼打小孩」　直接遭射擊！心痛片瘋傳

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

何韻詩「肉身對抗」香港鎮暴部隊！ 網友心疼：注意安全

陸外交部否認武力集結「反送中」　發言人：請美國停止干預中國內政

港民立法會前示威抗議「反送中」　警射布袋彈！男頭部中彈滿臉血

林鄭月娥「反送中」後首度現身　掉淚駁斥賣港：我已經犧牲很多

71歲駝背婦收養「45名孤兒」　吃垃圾堆食物活...孩子變醫生、老師

牧場遊客活逮「秋行軍蟲首例」 　1動作阻蟲害擴散！免虧36億農損

「算了、我的錯」大戳女友抓狂地雷 男友無奈求冷靜...慘遭翻舊帳狂噴

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」　 網不捨：原來妳早知道

街友闖民宅…3歲女童面前嗆「侵犯你母親」　強拉臥室反被擊敗

英最長壽人瑞112歲逝　歷經「26位首相、5次王位繼承」養生竟靠威士忌！

日本瘋挑戰「放手喝珍奶」　關鍵字一搜…全是巨乳！網驚：正版波霸啊

10歲小妹求救！鄰居進恐怖屋「開壁櫥3嬰屍滾出」　包尿布的剩白骨架

命令保鏢毆打水電工還逼他舔腳！沙國王儲姊姊受審

「洩恨沙袋」出現在路邊　生氣時揍兩拳立刻擁有好心情

陌生人搶著擁抱親吻　4周大男嬰「眼腫險失明」感染疱疹

小情侶上山車震！登山客以為是綁架報案　他全裸「下面還在晃」上警車

不只白宮請願過關！日連署支持「反送中」：外務大臣快表態　全國逾50議員支持

珍奶落伍啦！日本夯「珍珠啤酒」3口味　微苦+甜Q成絕配

中職／戰力重挫還可以輸贏　黃甘霖直言不可思議

見證花蓮好山好水好空氣　太魯閣峽谷馬拉松即日起報名

秋行軍蟲入侵外埔清水兩地玉米田　中市府立即現地掩埋

NBA冠軍戰／「連霸王朝」殺手　雷納德登頂聯盟最強

萌喵夾魚乾狂嗑發出清脆「卡滋聲」　網讚：這吃播很可以

中職／允諾支付30萬月薪　兄弟恭喜陳子豪贏得薪資仲裁

台中寧波洽簽旅遊合作交流　力拚每年20萬人次互訪

桃市府重要人事宣布　科技部副司長賴宇亭接任工務局長

夫妻互看不爽！「床頭櫃喬不定」易失和　專家曝這樣睡：感情加倍

飼主自製障礙賽道！蜜袋鼯萌臉狂奔　「跳傘找媽」45秒達陣

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

國際熱門新聞

越南妹尺度超開！ 熱褲三角洲全..

「撤中國官員綠卡」　白宮請願案..

中油貨輪遇襲　石油腦到底是啥？

他開車著迷手機　輾死3歲侄子

快訊／IG大當機…全球網友崩潰..

日公司油輪也遇襲　砲彈擊引擎室

美國兩黨合推《香港人權及民主法..

印度31童吃荔枝染急性腦炎死亡

19歲Uber外送員等待背影 ..

佔領華爾街遭警打傷將獲賠逾1億

酪梨冒充手榴彈　男5天搶兩銀行

阿曼灣事件始末　2艘油輪遭攻擊..

阿曼灣油輪遭襲　美國秒怪罪伊朗

獅虎319kg溫馴巨獸　網知真..

更多熱門

相關新聞

Nike大尺寸人形模特兒坐鎮倫敦店

相信各位在逛街時，應該會看到許多人形模特兒的身材都相當纖細，然而Nike近日於英國倫敦旗艦店的模特，卻引來巨大的迴響，因為Nike擺出了一個超大尺碼的人形模特兒出來，同時，也象徵著品牌對於體型的包容性有很大進步。

保守黨揆首輪投票　前外相強生領先

梅伊：英國對香港有特殊責任

不屑當公主！英女孩想成無性別惡魔

Skoda Karoq Velo專為單車族設計

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔哭著回家「求老婆不要離婚」！

阿翔告白喊「最愛」：一天一砲！

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」

吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻出「1年前節目爆料」

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

摔角界林志玲超性感　網嗨：拜託摔我！

阿翔老婆哭罵阿翔：你真的太過份！

阿翔IG露餡「謝忻地位比老婆高」！

爆阿翔故意被拍逼離婚！偷吃謝忻內幕曝光

謝忻269字手寫道歉：Grace對不起妳！

阿翔同框老婆　現身女兒畢業典禮

男童遭「分屍」排列路旁？網曝當地黑暗情景

雙魚男外遇TOP1！唐綺陽分析吻合阿翔偷吃理由

Grace超正還被阿翔出軌關鍵原因！

邵庭：謝忻是傻女孩

更多

最夯影音

更多

香港媽對警淚喊「為什麼打小孩」　直接遭射擊！心痛片瘋傳

阿翔「和謝忻被拍是恥辱」　她聽完火大狂揍：去死！

何韻詩「肉身對抗」香港鎮暴部隊！ 網友心疼：注意安全

陸外交部否認武力集結「反送中」　發言人：請美國停止干預中國內政

港民立法會前示威抗議「反送中」　警射布袋彈！男頭部中彈滿臉血

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面