英最長壽人瑞112歲逝　歷經「26位首相、5次王位繼承」養生竟靠威士忌！

▲葛蕾絲每天晚上都會喝一點威士忌摻水。（圖／翻攝自網站Wikia.org、Oldest in Britain下同）

國際中心／綜合報導

英國最長壽的人瑞葛蕾絲（Grace Jones），6月7日在位於伍斯特（Worcester）的家中，在睡夢裡安詳去世，她112年的生命中，見證了2次世界大戰、5次英國王位繼承以及26任首相更替。她每一年生日都獲得媒體高度關注，曾經在受訪時透露「養生秘訣」，「我每一天晚上，都會喝一點威士忌摻水。」

葛蕾絲1906年生於利物浦，也就是維多利亞女王去世的5年後，去年被封為「全英國最長壽的人瑞」。根據《每日郵報》，她80歲的女兒迪爾德莉（Deirdre）表示，母親直到生命的最後一段日子都過得非常充實、健康又有活力，「上星期三，我們還一起玩『草地滾球（Carpet Bowls）』的遊戲，她即使有點疲憊也不會抱怨，一切就和平常一樣。」

▲葛蕾絲人緣很好，有「神奇葛蕾絲」的暱稱。

根據《BBC》報導，迪爾德莉形容母親幽默風趣，非常受歡迎，做事又很有自己的風格，獲得了「神奇葛蕾絲（Amazing Grace）」的暱稱，「家族裡的每一位成員都非常傷心，不過，112歲也已經是很長壽的年紀了。」葛蕾絲曾在受訪時提到，自從50歲那年開始，每天晚上都會喝一點威士忌摻水，接下來的60幾年也都保持著這個習慣，「我的醫生說：『繼續喝吧！威士忌對妳的健康有幫助！』我從來不會擔心，擔心是最糟糕的一件事情。」

▲葛蕾絲曾表示，此生最棒的回憶就是嫁給丈夫。

葛蕾絲也曾在訪問時透露，此生最棒的回憶，就是嫁給丈夫萊納德（Leonard Roderick Jones）的那一刻，「他是一位真正的紳士，我們幾乎無時無刻都在一起，深愛著彼此。」

根據英國最長壽（Oldest in Britain）網站顯示，這個封號現在落到111歲的現年111歲的桃樂絲（Dorothy Gwendoline Payne）身上，這位女士生於1907年，目前定居於肯特郡。