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英保守黨揆首輪投票「強生壓到性搶票」　脫歐態度超強硬！

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▲▼ 英國前外相強生（Boris Johnson）。（圖／達志影像／美聯社）

▲英國前外相強生聲勢看好。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

隨著英國前首相梅伊提前結束任期，更辭掉保守黨黨魁一職，英國保守黨13日舉行首輪投票，313名國會下議院議員從10名候選人中選出下屆的首相人選，其中前外相強生（Boris Johnson）以114票領先其他候選人。

綜合外媒報導，7名候選人中包括前外相強生（Boris Johnson）、現任外相杭特（Jeremy Hunt）、環境大臣戈夫（Michael Gove）等人至少需得17票，才能順利到次輪投票，其中有三人因為不夠票被判出局。強生因為主張要求歐盟提供更優條件，不然將帶領英國「無協議脫歐」得到大部分的票數。

強生表示，「非常感謝黨內人的支持，但是首輪投票後還有很漫長的路要走，現在就是哪一個人可以為英國爭取到更好的脫歐協議，才是最主要的選擇理由。」

次輪投票將於18日舉行，接著在後兩天投票持續到「最終兩名候選人」獲勝者將出任新一任黨魁，並於7月底選出下任新的英國首相。面對英國可能提出新的談判，即將卸任的歐盟執委會主席榮科（Jean-Claude Juncker）則表示，已經被延後的脫歐協議，並不會因為英國選出新的首相就有所改變。

榮科也表示，「英國這陣子似乎更關注如何踢下梅伊，選出新的首相，而不是真的想和歐盟達成協議，不論下一任首相是誰我們都會尊重，但不可能重啟談判。」

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關鍵字：英國,保守黨,黨魁,選舉,首相.脫歐

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