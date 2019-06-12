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女力浪潮！23位女性當代藝術家　集結半世紀女性主體創作

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▲▼ 國立台灣工藝研究中心台北分館舉辦《女藝‧匯：女性主體與藝術創作展》（圖／記者林育綾攝）
▲國立台灣工藝研究中心台北分館舉辦《女藝‧匯：女性主體與藝術創作展》（圖／記者林育綾攝，下同）

記者林育綾／台北報導

國立台灣工藝研究中心台北分館自即日起至8月4日，舉辦《女藝‧匯：女性主體與藝術創作展》，集結海內外共23位女性藝術家、半世紀的當代藝術創作，除了透過展演表現女性自身、生命與情感，也探討女性在社會中的角色，還有對社會的觀察。

▲▼ 國立台灣工藝研究中心台北分館舉辦《女藝‧匯：女性主體與藝術創作展》（圖／記者林育綾攝）

國立台灣工藝研究發展中心去年底在南投草屯推出《女潮：女性主體與藝術創作展》佳評不斷，而決定延續女力浪潮移展至台北分館，以《女藝‧匯：女性主體與藝術創作展》重新命名調整展出作品。策展人陳明惠（國立成功大學創意產業設計研究所副教授）分享，這次展覽的議題相當多元，分為三個大主題：織流、意識流、詩流。

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▲▼ 國立台灣工藝研究中心台北分館舉辦《女藝‧匯：女性主體與藝術創作展》（圖／記者林育綾攝）

其中「織流：常民文化之女性意識」，突破纖維藝術作品長久以來被狹隘的歸類，提升到純藝術的領域，這些纖維藝術作品主要是裝置藝術，主題包含女性情感、性別政治、具敘述性的女性故事等，創作藝術家包括林介文、康雅筑、鄧文貞、潘娉玉、李芙．安魯德(Liv Aanrud)。

▲▼ 國立台灣工藝研究中心台北分館舉辦《女藝‧匯：女性主體與藝術創作展》（圖／記者林育綾攝）

▲▼ 國立台灣工藝研究中心台北分館舉辦《女藝‧匯：女性主體與藝術創作展》（圖／記者林育綾攝）

「意識流：身體政治與社會議題」展題，由藝術家林珮淳、吳鴻安、徐薇蕙、陳妍伊、陳依純、彭怡平、萬一一、趙書榕、米菲‧萊恩(Miffy Ryan)、喬瑟芬‧ 圖羅巴(Josephine Turalba)，藉著身體延伸關於不同生理、心理性別的差異與認同，提取社會對於身體的期待與觀看的創作概念。

▲▼ 國立台灣工藝研究中心台北分館舉辦《女藝‧匯：女性主體與藝術創作展》（圖／記者林育綾攝）

▲▼ 國立台灣工藝研究中心台北分館舉辦《女藝‧匯：女性主體與藝術創作展》（圖／記者林育綾攝）

而「詩流：神話與其象徵」透過對於神話、愛情、童年的想像與回想以及媒材的嘗試，進而創作出具有特殊視覺效果，且極具詩意風格的作品，藝術家包括：江枚芳、吳詠潔、林麗華、黃裕智、曹筱玥、曾鈺涓、楊偉林、井上唯。

▲▼ 國立台灣工藝研究中心台北分館舉辦《女藝‧匯：女性主體與藝術創作展》（圖／記者林育綾攝）

《女藝‧匯：女性主體與藝術創作展》承接過去半世紀女性藝術家的努力與集結，邀請23位分別來自台灣、美國、英國、日本與菲律賓等當代女性藝術家，運用天然、回收材質、石粉、陶土、複合媒材、纖維創作、錄像、新媒體、互動裝置藝術等創作媒材及技法，透過藝術展演的形式，檢視女性自身、生命與情感，並探討女性在社會中的角色，還有對於當今社會之觀察。

▲▼ 國立台灣工藝研究中心台北分館舉辦《女藝‧匯：女性主體與藝術創作展》（圖／記者林育綾攝）

展覽同時也提供一個相互對話與交融的平台，透過精湛的展出作品，讓觀眾思考自身與他者、社會相互關係的媒介。展期間共辦理2場論壇，除了藝術家們親自導覽解說、講述創作理念與歷程，更邀請台灣女性影展策展人羅珮嘉與參展藝術家，從電影與影像創作的角度探討當代女性主義。

▲▼ 女力浪潮！23位女性當代藝術家　集結半世紀女性主體創作（楊偉林-海蛞蝓之夢）（圖／台北當代工藝設計分館提供）
▲《女藝‧匯：女性主體與藝術創作展》集結23位女性當代藝術家創作。（楊偉林-海蛞蝓之夢）（圖／台北當代工藝設計分館提供）

女藝。匯：女性主體與藝術創作展
展覽期間：108年06月11日至08月04日
展覽時間：週二～週日09:30－17:30 (週一休館；國定例假日除外)
展覽地點：台北當代工藝設計分館4樓特展區（台北市中正區南海路41號）
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關鍵字：女性主義,女性藝術家,女力,當代藝術,藝術展,國立台灣工藝研究發展中心

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