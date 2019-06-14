民進黨忍痛定一尊？　胡幼偉：這點國民黨永遠學不會

▲韓國瑜、郭台銘、朱立倫、周錫瑋、張亞中。（合成圖／ETtoday資料照）

政治中心／綜合報導

民進黨13日公布初選民調結果，總統蔡英文勝出。對此，前行政院發言人、文化大學新聞系主任胡幼偉表示，「民進黨，可以為了2020，全黨忍痛硬是定於一尊，把蔡阿姨推出來。這是國民黨永遠學不會、也做不到的事情。」

民進黨2020總統初選10日起進行電話民調，13日公布民調結果，蔡英文以35.6768%勝過前行政院長賴清德27.4843%，兩人差距8.2%，確定由蔡英文代表民進黨出征2020總統大選。

對此，胡幼偉13日在臉書表示，「民進黨，可以為了2020，全黨忍痛硬是定於一尊，把蔡阿姨推出來。這是國民黨永遠學不會、也做不到的事情。」

胡幼偉提到，國民黨永遠是「看局勢不好，一個個躲得老遠；怎麼叫他，他都死不肯出來；然後，一看局勢對自己有利了，一個個，都跑出來了。叫他不要出來，共推一個最強的，死也不肯，都擺出『成功必須在我』的那副死樣子！」

胡幼偉還說，國民黨就是「你弄我、我弄你，弄到分崩離析、土崩瓦解，內鬥內行、外鬥外行，寧可同歸於盡，也絕不肯先求黨的勝選、再求個人權位！」等到輸掉2020總統大選，再互推責任，寫一大篇的檢討文章，「只能說，有些人，真的是夠爛的了！」