對話曝光！宅神笑女神「小英恨你」　高嘉瑜：讓我靜靜

▲高嘉瑜替賴清德站台。（合成圖／記者蔣婕妤攝，下同）

政治中心／綜合報導

民進黨2020總統初選10日起進行電話民調，13日公布民調結果，總統蔡英文以35.6768%勝過前行政院長賴清德27.4843%，兩人差距8.2%，確定由蔡英文代表民進黨出征2020總統大選。曾淋雨陪賴清德掃街的台北市議員高嘉瑜，被外界認為站錯邊恐影響2020立委路。對此，宅神朱學恒曝光與高嘉瑜的對話紀錄。



宅神14日早上在臉書曝光13日下午與高嘉瑜Line的對話紀錄。宅神跟高嘉瑜說「來不及啦」、「小英恨你」，高嘉瑜則以「讓我靜靜」的貼圖回應。宅神發文表示，「給某人的中肯建議，來不及啦哈哈哈哈，現在悔悟為時已晚，不可懷疑你的英」。

貼文與Line對話一出，網友紛紛留言回應，「高嘉瑜有民意挺不用怕！蔡英文總統大選會不會贏還不知道」、「宅神不要在炫耀有嘉瑜的賴了」、「嘉瑜加油，妳不會孤單，嘉瑜永遠都有我這一票」、「高議員得最佳勇氣獎」。

自賴清德宣布參加初選，高嘉瑜便力挺賴清德，多次上節目替賴清德抱屈，還曾在臉書讚賴是「民進黨最後的絕地武士」。在民進黨總統初選民調進行期間，賴清德從屏東北上掃街，高嘉瑜11日在台北上車陪賴清德邁向凱道，面對大雨也澆不熄高嘉瑜的熱情，沿路沒拿麥克風，聲嘶力竭高喊，「賴清德加油」。

如今賴清德在民進黨總統初選落敗，高嘉瑜第一時間透過臉書表示，賴清德在這場初選展現高度與風度，也激發蔡英文的爆發力，民進黨需要這場初選來團結彼此，感謝賴清德的堅持努力，貫徹自己的誓言與夢想，奮戰到最後一刻，「初選結果已出爐，接下來就讓小英總統，帶領民進黨、台灣繼續前進。」



高嘉瑜曾說，不擔心自己選錯邊，但線上平台未來事件交易所顯示高嘉瑜幫賴清德站台後，立委選情看好度隨即大跌，因此，被外界認為高嘉瑜選錯邊恐影響2020立委路。

▲宅神與高嘉瑜對話。（圖／翻攝自粉專「朱學恒的阿宅萬事通事務所」）