雲端最前線／選後整隊「蔡賴配」　賴粉將轉向改挺柯？

新聞節目中心／綜合報導

民進黨2020總統初選民調結果出爐，由總統蔡英文勝過前行政院長賴清德8.2%。對於「蔡賴配」的可能，蔡英文強調，一加一大於二的原則不變；而賴清德卻僅回「謝謝」二字。不過，挺賴人士是否會因此轉向改挺台北市長柯文哲，後續發展值得持續關注。《雲端最前線》14日邀請立法委員許智傑、高雄市議員邱于軒、賴清德行動辦公室發言人李退之、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深度探討此議題。

面對蔡賴之爭，蔡英文表示，目前最重要的就是要團結所有能團結的力量，一起守護台灣的民主、鞏固台灣主權，「我要特別感謝賴前院長，還有所有對我提出批評指教的人，他們的惕勵讓我看到我的盲點跟問題，也讓整個團隊更加戰戰兢兢，努力做到更好，也看到賴前院長展現的民主風度跟毅力」。

▲總統蔡英文。（圖／記者李毓康攝）

不過，黨內人士呼籲，希望蔡總統能夠發揮「桶箍」的力量，盡快拜會賴院長，要先有「蔡賴會」，才能有「蔡賴和」，讓黨內能團結凝聚起來，無論選前是挺英，還是挺賴，選後只有挺台灣，唯有如此才能走出台灣的未來。

對於團結整合一事，蔡英文指出，目前最重要的是國家政務，她已經跟卓榮泰主席通過電話，說要坐下來談一談，對於後續如何布局及整合所有力量，不但她個人要努力，也是黨中央共同的目標，一定要討論出最好的方案，她想這個時間應該不會太長。《雲端最前線》14日邀請立法委員許智傑、高雄市議員邱于軒、賴清德行動辦公室發言人李退之、時事評論員王時齊，與主持人楊文嘉深度探討此議題。

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根據comScore的統計調查，《ETtoday新聞雲》2016年連續在7、8、9三個月到達率已躍居台灣新聞網站的第一名，全台灣1556萬上網人口中，9月份有1260萬人到訪《ETtoday新聞雲》，比率高達93.4%。網路新聞跟世界各國一樣，幾乎已是台灣民眾最重要、甚至是唯一來源。

當社群媒體的影響力已經超越報紙與電視，《ETtoday新聞雲》在忠孝西路一段4號15樓所建置的新聞直播中心，2016年12月5日正式開台。

《雲端最前線》為《ETtoday新聞雲》新聞直播中心全新製作的時事政論節目，在緊鄰行政、立法、監察三院政治權力中心的攝影棚內，每天中午12時將以即時多元的雲端直播科技，由關注台灣政治運動變遷超過20年的資深媒體人楊文嘉擔任主持，偕同政治人物、學者專家等來賓，針對立院動態、公共政策、熱門時事、網路聲浪等不同議題，進行即時與深度的評論與解析。

《雲端最前線》於2016年12月5日正式首播，每周一至週五中午12時現場直播，網友們可同步於《ETtoday新聞雲》的官網、新聞雲、筋斗雲、播吧等臉書粉絲頁、東森新聞雲APP，即時收看。