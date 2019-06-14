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搶當「最美新娘」　 婚前必勝保養秘訣大公開

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▲婚前微整療程中，又以玻尿酸療程最受歡迎。（採訪撰稿／記者李彥慧；攝影剪輯／記者謝婷婷；圖／記者謝婷婷攝）

▲解決準新娘臉部問題 微整療程受歡迎。（圖／記者謝婷婷攝）

▲充滿幸福氣息的結婚旺季六月來臨，大家都想當最美的新娘。

記者李彥慧／採訪報導

充滿幸福氣息的結婚旺季六月來臨，許多人為了搶當最美的新娘，會透過醫美微整來修修臉，要找到適合自己的療程，才能在婚禮當天美美登場。在最夯的婚前微整療程中，又以玻尿酸療程最受歡迎，因為安全不用動刀、效果立即，可改善的部位多元，最受到準新娘的青睞！

▲解決準新娘臉部問題 微整療程受歡迎。（圖／記者謝婷婷攝）

▲整型外科專科醫師黃馨慧表示，現在的女生大概從25歲以後，會開始有膠原蛋白、脂肪流失的問題發生。

時尚假期整形醫美診所整型外科專科醫師黃馨慧表示，現在的女生通常都比較晚婚，大概從25歲以後，會開始有膠原蛋白、脂肪流失的問題發生，最常出現的問題是淚溝，另外容易流失的地方還包括蘋果肌、法令紋，很容易讓人看起來顯老。

黃馨慧提到，建議在淚溝的部份比較柔順、比較自然的玻尿酸。目前玻尿酸分成凝膠型跟顆粒型，以凝膠型來講會讓動態表情更自然，好的玻尿酸已經研發到比較長效的劑型，其實可以在我們人身上大概維持18個月，以經濟效益來講蠻不錯的。

▲解決準新娘臉部問題 微整療程受歡迎。（圖／記者謝婷婷攝）

▲黃馨慧表示，如果使用延展性高的凝膠式玻尿酸，不會有膨起來的顆粒感，和不均勻的情形發生。

黃馨慧說，大家選擇玻尿酸的時候，記得要選安全性高、有衛福部核淮認證的玻尿酸。以她自己的經驗來講，延展性高的凝膠型玻尿酸可以達到自然修飾效果，像是V+系列的玻尿酸，目前研究效期可長達18個月，以忙碌的現代人來講，不想要花太多時間，又希望它撐得久、效果自然，其實是一個滿好的選擇。

▲解決準新娘臉部問題 微整療程受歡迎。（圖／記者謝婷婷攝）

▲想當最美的新娘，不妨於婚禮前試試免動刀效果持久、自然的「V＋長效凝膠式玻尿酸」。

想當最美的新娘，不妨於婚禮前試試免動刀效果持久、自然的「V＋長效凝膠式玻尿酸」，也建議準新娘能於婚期一年前，前往醫美診所與醫師諮詢討論，讓美麗得到更長期、全面的規劃，讓妳在幸福的季節用最美最好的狀態，迎接一生中最重要的日子！

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關鍵字：結婚,問題,煩惱,V＋,凝膠式,玻尿酸

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