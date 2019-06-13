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慟！阿羅哈翻車女大生當志工遭撞昏迷　下午宣告不治留一口氣回家　

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▲朱女臉書上仍看到她燦爛甜美的笑容。（圖／翻攝自朱女臉書）

▲朱女臉書上仍看到她燦爛甜美的笑容。（圖／翻攝自朱女臉書）

記者唐詠絮／彰化報導

為了阿羅哈客運翻覆，趕著去醫院當志工救人的朱姓少女，返家途中騎機車遭到賓士呂姓男駕駛，高速撞飛重傷病危，13日上午昏迷指數雖然為3，但有用升壓劑，將血壓穩住，但到下午因心肺功能衰竭，15時38分宣告不治，留一口氣讓家屬帶回家。家屬表示，感謝民眾及各界的關心。

▲阿羅哈翻覆，朱姓女大生到醫院當志工返家遭撞重傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲朱女與醫師江坤俊合照。（圖／翻攝自醫師江坤俊臉書）

彰化18歲朱姓女大生就讀護理系1年級，平日在秀傳醫院當志工，10日晚間聽聞阿羅哈客運重大死傷車禍，便趕去協助搶救傷患，不料在返家行經花壇鄉省道中山路與1輛賓士車發生劇烈碰撞，被撞成重傷送彰基醫院，開刀後昏迷指數3，13日上午彰化縣長王惠美還趕到醫院關心朱女狀況，並請大家為朱女集氣加油，沒想到下午就傳來噩耗。

▲阿羅哈翻覆，朱姓女大生到醫院當志工返家遭撞重傷。（圖／記者唐詠絮翻攝）

▲朱女的機車被夾在賓士車下。（圖／記者唐詠絮翻攝）

如今朱女的臉書只看到一張張甜美清澈的笑容，仍留著一句句「加油！」、「你一定能撐過來的」、「祝你康復」的留言，卻喚不回朱女的聲聲問候，讓親友們感到難過不捨與惋惜。

▲朱女臉書上仍看到她燦爛甜美的笑容。（圖／翻攝自朱女臉書）

▲朱女臉書上仍看到她燦爛甜美的笑容與加油的留言。（圖／翻攝自朱女臉書）

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關鍵字：阿羅哈,秀傳,彰基,心肺衰竭

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