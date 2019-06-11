眼前「掉下一輛客運」！他目睹阿羅哈意外　差2分鐘逃死劫

▲秀水辦公椅業者正要將貨車倒車進入廠房。（圖／周姓業者提供）

記者唐詠絮／彰化報導

阿羅哈客運翻車意外造成3死13傷的翻車意外，秀水生產辦公椅的員工現場目擊所有狀況，就在翻車前不到2分鐘，載滿辦公椅的大貨車正要從阿羅哈客運翻車處倒車停進巷內的工廠內，司機剛把車停好，就聽到外面有連聲轟轟巨響，員工趕緊跑出來看，眼前竟然「掉下一輛客運車」，車內也不斷傳來哀號聲。

▲亮光處是貨車正要倒車進入廠房。（圖／周姓業者提供）

周姓業者表示，公司有日夜班制，習慣隔天8點趕著要出貨，當天一定要將辦公椅疊好綑緊貨車，再開回工廠停放，工廠就在中山高彰化戰備道附近，大貨車行駛戰備道西側平面道路後，再以倒車入巷的方式，停在工廠內。

▲事故發生，貨車司機趕緊協助救災。（圖／周姓業者提供）

業者說，吳姓司機看到阿羅哈客運發生翻車意外，第一時間趕緊打電話報請警協助救災，「真的是有福氣啦！」要不然如果再慢個2分鐘，真的不敢想像意外會是如何，不過據業者表示，之前也目睹過有幾次車輛翻覆掉落，但都沒有像這一次，直直的掉落在工廠大門前，非常的恐怖，現場一片凌亂，下午警方才將路面清掃乾淨，恢復道路行駛。

▲阿羅哈客運翻覆地點。（圖／記者唐詠絮翻攝）

不過周姓業者也說，因為彰化戰備跑道較寬敞，有可能會因為車速過快煞車不及而翻落邊坡，奉勸所有的駕駛人，不要逞一時之快，平安駕駛最重要。

▲肇禍的阿羅哈客運車輛。（圖／記者唐詠絮翻攝）

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