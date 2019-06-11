阿羅哈客運國道翻車造成3死11傷　駕駛20萬交保

▲阿羅哈客運翻覆！駕駛郭男20萬交保。（圖／東森新聞）

記者唐詠絮／彰化報導

國道阿羅哈客運摔落邊坡翻車，造成3死11傷慘絕人寰的重大傷亡事件，到底是如何發生的，國道警方初步研判，大客車跌落邊坡側翻，再撞到水泥涵洞，引發車內大震盪，才會造成如此重大的傷亡，該車共有17個座位，死傷較嚴重的都集中在右排，也就是側翻貼地的一邊，死者死因主要都是內出血。

▲▼國道1號南下彰化段，阿羅哈客運衝出邊坡。（圖／地方中心翻攝）

彰化縣消防局，出動各式消防車7輛、救護車14輛，消防人員39人、役男1人前往搶救，22時05分到達現場，啟動機制救人為先，並於10日11時許全數送醫，分別送往彰基、員基、秀傳、衛部彰醫院救治。彰化縣衛生局接獲通報後，即刻啟動大量傷病患應變機制，由縣內醫院急診室及救護車同步待命，掌握傷病患後送動態及病床調度。

肇事的駕駛郭男向警方供稱，他是為了閃躲物品而失控，但國道警察第三隊交通組長張弘杰表示，並未在車禍肇事現場找到任何可疑的障礙物品，交通事故中的疲勞駕駛認定為連續8小時不間斷開車，究竟駕駛是否超時開車，還要再進一步調查。郭男由國道三隊警方移送彰化地檢署偵辦。

檢察官高如應今日一早帶同檢察事務官勘驗現場，調閱錄碼表、車速紀錄、車內監視器及行車紀錄器後，訊問相關人等。經查，司機郭男駕駛阿羅哈客運大客車從臺北出發前往高雄，行經林口、新竹，陸續搭載共15名乘客，於昨晚9時55分許，行經國道一高205公里南向處時，疑因精神不濟，方向失控向右偏移駛入路肩，繼而翻落邊坡，滑行40多公尺而停止在平面道路。

▲阿羅哈車禍死者家屬悲慟趕往殯儀館。（圖／記者唐詠絮攝）

3名未繫安全帶乘客拋出車外傷重死亡，檢察官莊珂惠11日下午4時許率同檢驗員相驗完畢，已將遺體發回家屬；郭男及另12名乘客則分別受有輕重傷。檢察官訊問後，認郭男涉嫌過失致死罪，惟尚無羈押之必要，諭知以新台幣20萬元交保。

▲▼檢察官高如應到車禍現場蒐證勘驗。（圖／彰化地檢署提供）





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