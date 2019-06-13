阿羅哈翻覆女大生趕去當志工被撞命危　父哽咽：老天爺應該保佑才對

記者唐詠絮／彰化報導

彰化18歲朱姓女大生就讀護理系1年級，平日在秀傳醫院當志工，10日晚間聽聞阿羅哈客運重大死傷車禍，便趕去協助搶救傷患，不料在返家行經花壇鄉省道中山路與1輛賓士車發生劇烈碰撞，被撞成重傷送彰基醫院，開刀後昏迷指數3，13日上午彰化縣長王惠美趕到醫院關心朱女狀況，並請大家為朱女集氣加油。

▲阿羅哈翻覆，朱女到醫院當志工返家被撞病危，縣長王惠美到院探視。（圖／記者唐詠絮翻攝，以下同）

▲朱女機車毀損。

彰化基督教醫院指出，朱女到院前已無心肺功能，頭部大量出血，意識不清，瞳孔放大，血壓低，腦壓增加，嚴重頭部外傷。經電腦斷層檢查腦內大量出血，蜘蛛膜下出血，頭骨破裂。經由緊急開刀手術，進行減壓手術，骨盆大腿骨骨折手術，早上有用升壓劑，將血壓有穩住，昏迷指數依舊為3。

▲賓士車擋風玻璃碎裂。

彰化警方局交通分隊長王錦城指出，這起事故發生在10日晚間10時許，朱女從行經花壇鄉中山路上要轉彎與直行呂姓駕駛的賓士車發生車禍，賓士車車頭與擋風玻璃碎裂，朱女騎乘的機車也嚴重毀損，呂男無酒駕，初步調查呂男車速過快，至於真正的肇事原因，正在調查中。

▲朱姓女大生與江坤俊醫師合影。（圖／翻攝自江坤俊醫師臉書）

朱女從新聞中獲悉國道發生阿羅哈客運重大死傷車禍，不少傷患送到彰基及秀傳急救，朱女想到「應該有人需要幫忙」，便騎機車出門，趕到秀傳醫院幫忙，她協助過後騎車返家，沒想到就在距離住家僅2分鐘路程的花壇鄉中山路上與賓士車發生車禍，朱女騎乘的機車也嚴重毀損。

▲縣長王惠美與朱女父親加油打氣。

朱女父親眼眶泛紅哽咽的說，女兒從小就立志要當護理師，如今也如願考上護理系，也都到醫院當志工，聽到阿羅哈翻覆，便趕緊去幫忙救人，老天爺應該要保佑才對，怎麼會發生這樣的事，真的無法想像。

▲朱女被送往醫院急救。

王惠美指出，朱妹妹她本身就發願要做非常多救護的事情，所以她今年考上長榮大學護理系，就是希望能夠幫助更多的人，而朱爸爸本身在社區也是擔任志工，所以孩子們也是因為受到爸爸的影響，對於這些社會公益也都投入非常的多，這次不幸發生車禍，在現在這個緊要關頭，昏迷指數3，希望藉由所有鄉親的集氣，讓她身體能夠再健康起來，完成學業，再去救更多的人。

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