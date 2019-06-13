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腸病毒流行期竹市完備防疫工作　落實洗手五步驟

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▲為遏止疫情擴散及降低腸病毒流行之風險，新竹市衛生局持續宣導。（圖／新竹市政府提供）

▲為遏止疫情擴散及降低腸病毒流行之風險，新竹市衛生局持續宣導。（圖／新竹市政府提供）

新竹振道記者蔡文綺／新竹報導

新竹市衛生局13日表示，有鑑於國內腸病毒疫情持續上升，全國疫情已進入流行期，上週（6月2日至6月8日）國內門急診就診共計11,435人次，較前一週略升3.5%，而新竹市近2週腸病毒門急診就診人數尚未超過流行閾值，也比過去三年同期腸病毒就診人數低，疫情流行狀況低於全國，但仍不可掉以輕心，為遏止疫情擴散及降低腸病毒流行之風險，衛生局持續宣導、督導教托育機構，並密集稽查轄內親子館、大型公共遊戲場所、醫療院所附設遊戲區等遊樂設施，加強每日定期清潔消毒，以確保各場域落實防治措施。

衛生局表示，依據衛生福利部疾病管制署資料顯示，腸病毒疫情處流行期，近期國內社區檢出型別以克沙奇A型為多，惟近4週腸病毒71型病毒檢出個案數及佔率持續增加；今(108)年截至目前，腸病毒重症全國已有12例，雖然新竹市目前無重症案例，為遏止疫情擴散，除持續嚴密監測疫情，也持續督導教托育機構洗手設備及環境清潔維護、醫療院所之腸病毒感染管制及重症處置機制，同時與本市2家腸病毒責任醫院台大醫院新竹分院、馬偕醫院新竹分院保持密切聯繫，確保轄內腸病毒重症照護量能，使腸病毒病患均能得到妥適的醫療照護。

衛生局指出，落實稽查和宣導，是防止腸病毒流行的基本功，除了傳統的校園巡迴宣導、跑馬燈、海報外，也從今年2月開學前，啟動跨局處專案稽查，針對國小、幼兒園、托嬰中心等機構進行洗手設備查核及輔導共計查核297家次，另外基層醫療院所、公共場所之遊戲區、產後及托育機構查核107家次，衛生局也和麥當勞基金會合作深入校園進行洗手宣導活動來加強學童養成良好的衛生習慣，以防範腸病毒的侵襲。

新竹市衛生局長吳昭軍表示，家中有5歲以下幼兒之家長及教托育機構，務必隨時注意個人及幼童衛生習慣，落實洗手五時機「吃東西前、照顧小孩前、看病前後、上廁所後、擤鼻涕後」及洗手五步驟「濕、搓、沖、捧、擦」，以降低感染腸病毒的機會；家中有嬰幼兒（尤其是三歲以下）的家長，須注意自身及其他較大孩童的衛生，尤其自外面回家時，在摟抱、親吻或餵食幼兒前，務必更衣、洗手，如非必要，也請儘量避免攜帶嬰幼童出入公共場所，以減少嬰幼兒感染腸病毒的機會。

衛生局表示，為有效提升幼童腸病毒認知，防範社區腸病毒的疫情，特別規劃創意的腸病毒宣導方式，首次於親子館辦理說故事宣導腸病毒，活動將於6月19日及28日下午分別於東區及香山區親子館辦理，期盼透過創意活潑的衛教宣導，協助爸媽及幼童來防範各項疾病，邀請爸爸媽媽帶家中的寶貝一起來學習健康防疫知識。民眾如有腸病毒防治相關疑問，歡迎撥打1999市民服務專線、防疫專線5355130或疫情通報及諮詢專線1922洽詢。

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關鍵字：新竹市衛生局,新竹市腸病毒

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