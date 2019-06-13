　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

快訊／致電賴清德！蔡英文：共同信念是「團結讓2020勝選」

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

▲總統蔡英文於總統府敞廳針對香港議題發表談話。（圖／記者李毓康攝）

▲總統蔡英文於總統府敞廳針對香港議題發表談話。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨2020總統初選於10日起進行電話民調，這場「蔡賴之爭」的結果，民進黨於13日中午公布，總統蔡英文勝過前行政院長賴清德8.2%。蔡英文稍早召開記者會，她透露已經致電過賴清德，「我們有共同信念一定要團結」，讓2020可以勝選，台灣不能輸掉。

根據民進黨公布民調結果，蔡英文三方對比下拿到35.7%、韓國瑜24.5%、柯文哲22.7%；賴清德三方對比則是27.5%、韓國瑜23.5%、柯文哲27.4%。蔡英文最終以8.2％擊敗賴清德，將代表民進黨參加2020總統大選，賴清德稍早也出面談話，喊話支持者團結挺小英。

蔡英文13日下午在總統府召開記者會聲援香港反送中，她受訪時談及初選議題，她透露，已經跟賴清德通過電話，兩人有共同信念就是一定要團結，讓2020可以勝選，台灣不能輸掉。

蔡英文表示，經過初選程序後，目前已經塵埃落定，現在最重要的就是要團結所有可以團結的力量，守護台灣民主、鞏固台灣主權，當初就職總統時的目標到今天依然沒有改變，「初選已經結束，這是一段自我淬鍊的過程，競爭讓我們有進步的機會，我要特別感謝賴院長和對我提出批評指教的人，他們的惕勵讓我看到盲點跟問題，也讓整個團隊更加戰戰兢兢，我要特別感謝賴院長展現的民主風度跟毅力」。

想看更多【蔡英文贏初選】相關新聞．．．
蔡英文擊退賴清德　代表民進黨爭取2020連任
賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過韓國瑜、柯文哲
蔡英文大勝賴清德8.2%　代表民進黨出征2020總統

ET快訊
謝忻發文告白阿翔「我愛你」！激吻完癡情護愛：怪不到你身上
何韻詩肉身對抗香港鎮暴部隊！1人保護60平民…英勇片瘋傳
蔡賴配？蔡英文：一加一大於二原則不變

關鍵字：蔡英文,賴清德,蔡賴對決

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／小英臉臭沒互動？柯文哲：放輕鬆會亂講話、套好招按照劇本演

快訊／柯文哲出招求助蔡英文：大巨蛋需要中央協助解套

影／嗆姚人多噁心　柯文哲：想講什麼就講什麼　我是高傲不是笨

影／王世堅又開嗆　柯文哲怒了：不要在我面前提他

影／驗票「越驗越贏」　柯文哲：預料中的事 我知道我會更多票

影／姚人多深夜致歉...柯P趕上班：噁心！把戲真多

影／佩琪怒發文遭酸演技好　柯文哲：台大醫學系女生你敢管？不要命？

影／雙城論壇「高層級」周波領銜！李文輝：市長應勇盼下次來看大家

影／陳佩琪稱白綠不合作！柯P上班驚恐答：怎麼那麼可怕 趁我在睡覺

小英是民進黨的「桶箍」　黃偉哲：希望選後「蔡賴會、蔡賴合」

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

男潛水客小琉球重踩海龜！ 首例「騷擾綠蠵龜」現行犯送辦

阿翔：和謝忻情感滿滿　大街擁吻..打臉過往「兄弟情」

快訊／謝忻認違反社會道德　「越了不可跨越的那條線」

超高「7CM內餡」包進餅皮！　新竹超夯車輪餅還有榴槤味

利用完被當垃圾丟棄瘦成紙片狗！2隻「繁殖場獒犬」喝髒水度日

超母湯遊戲《阿嬤模擬器》毀三觀！ 屋頂狠踹逆孫...馬上被縱火報復XD

小英是民進黨的「桶箍」　黃偉哲：希望選後「蔡賴會、蔡賴合」

贈獎／來試膽吧！送你參加《安娜貝爾回家囉》鐵粉搶先感應場

蔡英文年輕族群、女性選民具優勢　柯文哲60歲以上支持僅個位數

賴清德不幫蔡英文輔選？段宜康：有人放話不想看到蔡賴合作

蔡英文：感謝賴清德展現民主風度！也讓團隊努力做到更好

被酸半個經濟人　蔡英文反嗆郭台銘：領導人要知道很多國家大政

「香港修逃犯條例，沒毛病！」黃智賢6點回擊網友：錯在哪？

妙妙妙搞錯場子嗎？　畢業典禮跳針式闡述施政成果…家長傻眼

羅智強預測劇情走向：英德內鬥、三顧茅蘆、英德搭擋

綠營民調對上蔡英文都輸...真實性？柯文哲：不要問我拜託

小英是民進黨的「桶箍」　黃偉哲：希望選後「蔡賴會、蔡賴合」

贈獎／來試膽吧！送你參加《安娜貝爾回家囉》鐵粉搶先感應場

日職／郭俊麟戰巨人　陽岱鋼先發上演台灣內戰

騎士挖角大學女籃女教頭　擔任助理教練史上首例

中職／林智勝卸下國家隊戰袍　大王世代扛新一代中華隊

蔡英文年輕族群、女性選民具優勢　柯文哲60歲以上支持僅個位數

輕熟女誤信詐騙電話臨櫃著急匯款　警、銀聯手攔阻

縮短你與成功的距離　選擇伯樂，職場衝出好成績！

【奧斯塔羅】你對目前的環境感到不滿意嗎？

中職啦啦隊正妹當防暴小天使　警官反串受暴女拍片逗趣吸睛

2020總統選舉追蹤調查

2020總統大選升溫，內閣制修憲議題再度受到討論，也成為總統大選攻防戰，包括前新北市長朱立倫、高雄市長韓國瑜，以及鴻海董事長郭台銘、賴清德都表態支持推動內閣制，顯然內閣制獲得朝野的支持。《ETt..

帶清純絕美女友賞櫻花！　下秒他掏出粉色遙控器...妹子秒腿軟

政治熱門新聞

快訊／蔡英文擊退賴清德　代表民..

3個月破10萬人連署罷免　韓國..

快訊／蔡英文勝賴清德8.2%出..

親自致電蔡英文　賴清德：全黨務..

缺席高雄反送中　黃捷：韓不是我..

班長帶女兵壞壞166秒　她狂叫..

再被問反送中　韓國瑜脫口「中華..

中華民國「地區」惹議　韓：口誤..

評／蔡英文從落後到超前賴清德的..

蔡賴初選完成1萬5000份民調..

賴清德也不弱！輸給蔡英文但贏過..

直播／民調輸蔡英文8.2%　賴..

「請蔡英文總統一定要加油！」賴..

民進黨初選民調結束　蔡英文「團..

更多熱門

相關新聞

考慮「蔡賴配」？賴清德笑回2字

民進黨2020總統初選民調13日出爐，行政院前院長賴清德落敗，下午在台南參拜祈福，並表達對總統蔡英文的支持。現場有媒體問，是否考慮「蔡賴配」，賴清德僅微笑回應「謝謝」。

蔡賴配？蔡英文：一加一大於二原則不變

民進黨總統初選敗選　賴清德說團結守護台灣

直播／蔡英文勝出1500舉行記者會

「一起打贏2020」　蔡英文提「5個要」

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 謝忻不倫阿翔 反送中遊行 林志玲結婚 王令麟 阿羅哈客運 金曲獎 NBA冠軍戰 馬如龍 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 Uniqlo 王令麟 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 林書豪 九二共識 信義房屋 王令麟 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 王令麟 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

阿翔老婆發文「勇敢丟棄！」

浩子3年前預言「偷吃要擦嘴」！

謝忻發文：我沒事　阿翔隔空放閃

吳宗憲早知阿翔謝忻偷吃？網翻出「1年前節目爆料」

阿翔、謝忻「壓胸情侶照」曝光！

謝忻不倫激吻阿翔逮到了！見面2分鐘在路邊偷情

獨家／陷不倫戀　謝忻哽咽回應

快訊／蔡英文擊退賴清德　代表民進黨爭取2020

3個月破10萬人連署罷免　韓國瑜：謝謝關心　

賈靜雯同框前夫「一家三口」合照曝光

老婆發現偷吃…阿翔「聊一下就出門了」　利菁批：殘忍

沛小嵐美照曝光　網一看秒懂馬如龍

不要辣　清心店長炸物吃一口傻眼

謝忻爆是小三　閨蜜王宇婕回應了

王鴻程挑釁　自家教練也看不下去

更多

最夯影音

更多

聽到阿羅哈翻覆趕到醫院當志工　18歲女大生返家遭撞昏迷指數3

阿翔偷吃「沒拿捏好那條線」　街上擁吻謝忻：滿滿的友誼

阿翔偷吃出面道歉了！　認對不起老婆「沒拿捏好分寸」

阿翔偷吃謝忻被抓到了！　大街擁吻「背叛8年婚姻」

男潛水客小琉球重踩海龜！ 首例「騷擾綠蠵龜」現行犯送辦

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面