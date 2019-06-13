快訊／致電賴清德！蔡英文：共同信念是「團結讓2020勝選」

▲總統蔡英文於總統府敞廳針對香港議題發表談話。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

民進黨2020總統初選於10日起進行電話民調，這場「蔡賴之爭」的結果，民進黨於13日中午公布，總統蔡英文勝過前行政院長賴清德8.2%。蔡英文稍早召開記者會，她透露已經致電過賴清德，「我們有共同信念一定要團結」，讓2020可以勝選，台灣不能輸掉。

根據民進黨公布民調結果，蔡英文三方對比下拿到35.7%、韓國瑜24.5%、柯文哲22.7%；賴清德三方對比則是27.5%、韓國瑜23.5%、柯文哲27.4%。蔡英文最終以8.2％擊敗賴清德，將代表民進黨參加2020總統大選，賴清德稍早也出面談話，喊話支持者團結挺小英。

蔡英文13日下午在總統府召開記者會聲援香港反送中，她受訪時談及初選議題，她透露，已經跟賴清德通過電話，兩人有共同信念就是一定要團結，讓2020可以勝選，台灣不能輸掉。

蔡英文表示，經過初選程序後，目前已經塵埃落定，現在最重要的就是要團結所有可以團結的力量，守護台灣民主、鞏固台灣主權，當初就職總統時的目標到今天依然沒有改變，「初選已經結束，這是一段自我淬鍊的過程，競爭讓我們有進步的機會，我要特別感謝賴院長和對我提出批評指教的人，他們的惕勵讓我看到盲點跟問題，也讓整個團隊更加戰戰兢兢，我要特別感謝賴院長展現的民主風度跟毅力」。

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