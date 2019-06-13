民進黨總統民調大輸蔡英文　韓國瑜：綠軍都在守電話很正常



▲高雄市長韓國瑜。（圖／記者洪靖宜攝）

記者洪靖宜／高雄報導

民進黨總統初選「蔡賴之爭」民調結果在13日中午出爐，由總統蔡英文勝過前行政院長賴清德8.2%，甚至蔡英文與高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲對比，皆勝出。對此，高雄市長韓國瑜表示「因為這三天民調是民進黨拜託綠軍支持者要守在電話旁，藍軍和中間選民過著一般生活，反過來，有一天國民黨做民調拜託所有藍軍支持者守電話的時候，藍軍的數字也會增高，我想大家看一看就好」。

▲▼賴清德、蔡英文。（合成圖／記者李毓康、林敬旻攝）

民進黨2020總統初選於10日起進行電話民調，這場「蔡賴之爭」的結果，民進黨於13日中午公布，總統蔡英文勝過前行政院長賴清德8.2%。小英不只贏過賴神，根據民調，蔡英文也以35.7%勝過高雄市長韓國瑜的24.5%，以及台北市長柯文哲的22.7%。

▲▼民進黨總統初選民調結果。（圖／記者陶本和翻攝）

對於民調慘輸，韓國瑜提到過去這三天的民調，民進黨再三拜託所有綠軍的支持者，一定要在家裡守電話，「藍軍還是一樣過正常的生活，綠軍都守在電話旁邊，所以這個民調數字，綠軍的阿拉伯數字往上攀高，非常正常。反過來，有一天國民黨做民調拜託所有藍軍支持者守電話的時候，藍軍的數字也會增高。所以這個數字，應該只是對於民進黨總統初選的時候有的意義存在，對整個全台灣的民意來講，我想大家看一看就好」。

對於此份民調，韓國瑜不以為意，他說「過一段時間再去做民調，一切恢復常態，所以這個數字對我個人來說，並不具備有很高的準確度，因為它是不是在常態的狀態之下，是綠軍在動員，其他人沒有動員，所以我覺得這個只是參考一下」。

至於認為未來是否有機會跟蔡英文總統PK？韓國瑜則說「不曉得，我們自己把自己該做的事情做好，把自己要說的論述說出來，把自己的理念講出來，剩下，當然就是民眾決定」。