被酸半個經濟人　蔡英文反嗆郭台銘：領導人要知道很多國家大政

▲總統蔡英文於總統府敞廳針對香港議題發表談話。（圖／記者李毓康攝）



記者林銘翰／台北報導

針對鴻海董事長郭台銘表示總統蔡英文只是「半個經濟人」的說法，蔡英文13日下午正面回應，她表示做總統不只是要懂經濟，更重要的是還要知道很多國家大政，而且能夠精準掌握國際局勢，讓國家走在正確道路上。

民進黨2020總統初選結果13日中午公布，前行政院長賴清德最終以8.2%的差距輸給總統蔡英文，最後將由蔡英文代表民進黨爭取2020連任，而蔡英文本人也在下午3時於總統府召開記者會，除了發表談話外，她也對郭台銘說到時候在政見辯論會時希望大家都不要看讀稿機的一席談話，進行回應。

蔡英文表示，她有注意到郭台銘常常講「一個經濟人對上半個經濟人」，但她認為比較正確的說法應該是「一個現任總統主導國家大政，在全方位地守護這個國家，跟一個企業家之間的一個對比」。

蔡英文也反嗆郭台銘，「做總統不只是要懂經濟，更重要的是還要知道很多國家大政」，而且要能夠精準掌握國際局勢，讓國家走在正確的道路上，這都是作為國家領導人的責任。

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