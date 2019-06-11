刺激民營經濟　上海推19條貨幣、信貸金融措施

▲刺激民營經濟，上海推出19條金融措施。（圖／記者陳政錄攝）

記者陳政錄／綜合報導

面對自身經濟結構轉型、外部國際情勢挑戰，大陸積極推出新措施刺激民營經濟。據上海市委、上海市政府今天下午發布訊息，正式公告19條服務民營企業的金融措施，包括建立「敢貸、願貸、能貸」的長效機制、優化市場環境、強化部門協同等方面。

6月11日下午，上海市委辦公廳、上海市人民政府辦公廳轉發《市金融工作局、人民銀行上海分行、上海銀保監局、上海證監局關於貫徹〈中共中央辦公廳、國務院辦公廳關於加強金融服務民營企業的若干意見〉的實施方案》。

▲大陸近年力推新金融措施，解決民營企業貸款難題。。（圖／CFP）

據該《方案》內容，共提出了19條工作措施，結合上海民營企業發展實際，包括發揮貨幣信貸工具導向支撐作用、建立「敢貸、願貸、能貸」長效機制、發揮多層次資本市場優勢、優化金融營商環境、加強部門協同等5個方面。

於貨幣工具方面，《方案》提出將提供高於100億元人民幣的再貸款額度聚焦用於科技創新、先進製造業等重點領域民營小微企業。爭取每年辦理民營企業和科技型小微企業再貼現超過150億元，並於人民銀行金融機構評級中，表彰成效突出的商業銀行，在200億元人民幣常備借貸便利額度內，對其優先給予流動性支持。

此外，上海將落實「中小企業千家百億信用融資計劃」，未來3年內提供信用貸款和擔保貸款200億元人民幣。以及從2019年起，連續3年每年增加財政資金10億元人民幣，補充上海創業投資引導基金、天使引導基金。

為解決民營企業相較國企的貸款難題，上海也提出各商業銀行，在新發放公司類貸款中，要進一步提高民營企業貸款比重，並且增加各金融管理部門，與轄內企業的指導和監督，完善國際金融中心建設、支持民營企業通過上市、掛牌、發債、股權投資等形式獲得直接融資支持等。

事實上，適逢第11屆陸家嘴論壇將於6月13至14日舉行，日前大陸證監會亦在上海舉行的記者會上，表示將加快推動資本市場基礎制度改革，引入更多境外長線資金投資境內資本市場，此外，大陸證監會辦公廳副主任李鋼表示，對於設立科創板並試點註冊制準備工作，目前已基本就緒。