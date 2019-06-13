蔡英文民調大勝　李正皓：不愧是政壇最強「比賽型」選手

▲賴清德、蔡英文。（合成圖／記者李毓康、林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

民進黨總統初選由總統蔡英文擊敗前行政院長賴清德，支持度更贏過高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲。國民黨草協聯盟發起人李正皓在臉書發文直言，過去每家民調公司「三腳督」的民調結果，都顯示30%就是蔡英文的天花板，如今支持度衝上35.676%，「蔡英文不虧是政壇最強『比賽型』選手。」

李正皓表示，大家都知道，選手有分「練習型」與「比賽型」。前者練習時虎虎生風，一正式上場比賽就軟腳 ; 後者是練習時像條蟲，一正式比賽就像條龍，「無庸置疑，蔡英文絕對是當今政壇最強『比賽型』選手。」

李正皓接著說，回顧從3月開始，「每一家」民調公司針對蔡英文、高雄市長韓國瑜、台北市長柯文哲「三腳督」的民調結果，蔡英文支持度最低點大概僅有20%左右，最高點不過30%上下，「所有的分析都直指30%就是蔡英文的天花板」，沒想到一進入真正的黨內初選民調環節，蔡英文支持度直接暴增5～6％，衝上35.676%，這真的是「練習像條蟲，比賽就像條龍」的真正典範。

李正皓認為，未來國民黨不論是郭台銘還是韓國瑜出線對上蔡英文，恐怕都要小心了，因為遇到蔡英文這種超級「比賽型」選手，就算民調領先個5、6％都不保證會贏，非得要領先個10%才能算安全範圍，「苦戰，2020總統這役國民黨肯定是苦戰。」