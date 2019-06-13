蔡英文上賴清德下　陳其邁：民進黨競爭結束　團結向前！





▲行政院副院長陳其邁。（圖／記者林敬旻攝）

政治中心／綜合報導

民進黨總統初選「蔡賴之爭」民調結果在13日中午出爐，欲爭取連任的總統蔡英文勝過前行政院長賴清德8.2%。對此，行政院副院長陳其邁表示，「競爭結束，團結向前。」另外，關於13日上午高雄市長韓國瑜抵達行政院會，希望行政院長蘇貞昌能夠協助高雄登革熱疫情，陳其邁引述蘇貞昌的話，強調「建設不分藍綠」，是行政團隊不變的目標。

「繼續打拚，讓人民有感！」陳其邁13日在民進黨公布總統初選民調結果後，隨即也在自己的臉書上表示，「初選結果已經公布，競爭結束，團結向前。 蘇貞昌與我跟整個行政團隊，依舊上緊發條，推動國人受惠、國家進步的有感施政。」

▲高雄市長韓國瑜出席行政院會。（圖／記者屠惠剛攝）

針對韓國瑜13日上午列席行政院會時，請蘇貞昌協助高雄登革熱疫情，以及對高雄市政府財政、仁武科學園區環評、國際機場設置等問題上給予幫忙，陳其邁說，蘇貞昌有特別提到建設不分藍綠，且對高雄的補助如數家珍。

至於登革熱方面，陳其邁則表示，疾管署已經在6月6日加碼撥款1070萬給高雄市政府，會全力支援預算和化學兵的需求，也希望高雄市政府能發揮區聯防的效能，民政、環保、衛生等局處要全面動起來，從社區杜絕病媒蚊的擴散。

▲韓國瑜巡視登革熱防疫狀況。（圖／記者洪正達攝）

在高雄捷運方面，陳其邁也提到，捷運黃線，中央補助804億；捷運紅線路竹延伸段，中央補助272億，均已核定；捷運林園線，正等待高雄市政府提交可行性評估報告。另外，「2035年高雄國際機場整體發展計畫」，投入252億元，已核定。

陳其邁說，大林蒲案（「全國循環專區試點暨新材料循環產業園區申請設置計畫」）的1045億經費也已經同意；而鐵路地下化後的地下道與陸橋拆除工程，加碼補助4.4億。除此之外，蘇貞昌也針對秋行軍蟲、農業保險與職災保險、台灣5G行動計畫做出裁示，務必要以緊緊緊的效率，讓國人受惠、讓國家進步。

陳其邁強調，蔡英文就任以來，中央已經補助高雄兩千四百多億。建設不分藍綠、用心決定效率，讓高雄更好、讓台灣更好，是行政團隊每日挽起袖子，不變的目標。

▲陳其邁宣傳秋行軍蟲的辨別方式。（圖／翻攝陳其邁臉書）