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港府內部評「反送中」：有人想搞「顏色革命」我們決不讓步

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▲▼香港反送中示威，警察使用煙霧彈。（圖／路透）

▲香港警察使用煙霧彈驅趕反送中人群。（圖／路透，下同）

記者朱世凱／綜合報導

香港反送中示威者12日在金鐘、中環一帶與警方發生衝突，港府將此事件形容是「暴動」，內部消息人士更指，政府將今日事件定性為「一場由外國策動的顏色革命」，目的是想營造香港無法管治下去的氛圍，所以政府絕不讓步。

綜合港媒報導，政府消息人士表示，特首林鄭月娥與政府高層當天多次見面開會來應對事件，警方也提供情報指出，這次示威中，在民眾身上搜出大量「武器」，包括削尖的鐵枝等，推測他們是有備而來，而非就地取場；另外，還有人將磚頭運送到現場，因此政府認為背後是有人策劃及提供資源。

▼消息人士指出，示威者自備武器到現場，懷疑背後有勢力操弄。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼香港,反送中。（圖／達志影像／美聯社）

他接著說，示威人士大多都說，因為不滿政府漠視民意、硬推修例所以自發性地過來，但政府的內部評估完全是另一版本；此外，這次參與包圍及衝擊行動的人約有4萬之數，規模和性質遠遠超過反對一條條例的激烈示威人數，綜合資訊後得出的結論是，「有人想在香港搞顏色革命，而且涉及外部力量。」

他最後說，當事情一觸及大陸，又或者不是他們所預期，（外部力量）就搞你，令香港多方面混亂，營造管治不下去的氛圍。「《逃犯條例》修訂絕不讓步，5年前搞了一次佔中，5年後又來一場更大的示威，如果這次讓步，以後還怎麼管得下去嗎？到時後就不是港人治港，而是外國人治港。」

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關鍵字：反送中,顏色革命,港府,香港,林鄭月娥,示威

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