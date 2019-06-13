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王金平北桃園之友會成立　一國兩制在台灣沒有市場

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▲前立法院王金平12日晚間出席北桃園之友會，強調一國兩制在台灣沒有市場。（圖／記者沈繼昌攝）

▲前立法院王金平12日晚間出席北桃園之友會，強調一國兩制在台灣沒有市場。（圖／記者沈繼昌攝）

記者沈繼昌／桃園報導

前立法院長王金平12日晚間出席北桃園之友會成立大會，面對反送中議題，王金平表示，一國兩制在台灣沒有市場，不會被大家接受，台灣一定要堅守維持住，我們是一個自由、民主、有人權、有法治的國度；至於民間有發起聯署動作，是否可能脫黨參選？王金平強調，他並沒有做聯署，要做的話全國一起來，但他沒有這個動作，也無此打算。

王金平12日晚間6時許出席位於桃園市蘆竹區的竹園餐廳舉辦的「北桃園之友會成立大會」，席開45桌由桃園市北區教育、農會、後備憲兵、里鄰長聯誼會等十餘個單位團體近500人參與，包括前國民黨籍立委陳根德、前桃園農田水利會長李總集等地方重量級人士都到場聲援。

媒體詢問民間是否有發起連署的動作？王金平指出，沒有，只是民間友人非常關心，彼此關係很良好，很早就決定要為我要成立一個桃園市的王金平之友會，所以是成立大會；是否可能脫黨參選？王金平否認解釋，並沒有做連署，要做連署的話就全國一起來，今天沒有這個動作，也沒有這個打算。

▲前立法院王金平12日晚間出席北桃園之友會，支持者全力拉抬聲勢。（圖／記者沈繼昌攝）

▲前立法院王金平12日晚間出席北桃園之友會，自認是國民黨最強的總統候選人。（圖／記者沈繼昌攝）

媒體提問昨天接受天下雜誌專訪，王院長有說自己是國民黨內最強候選人？王金平認為，當然我是最強的啦，因為只有我能夠拿到綠營還有中間選票，過去民調上我都在藍營的裡面拿的票很少，未來如果能代表國民黨參選，藍營的票都會回歸，現在分散掉了，所以能夠拿到綠營與中間選票的人，才是最強的人選。

此外，媒體提問目前傳出好像要跟前新北市長朱立倫合作打總統選戰？王金平笑笑說，我第一次聽到，沒有聽到這個說法；對於反送中議題，王金平強調，一國兩制在台灣來講，是沒有市場也不能為大家所接受，我們台灣自己一定要堅守維持住，我們是一個自由、民主、人權、有法治的一個國度。

▲前立法院王金平12日晚間出席北桃園之友會，自認是國民黨最強的總統候選人。（圖／記者沈繼昌攝）

▲前立法院王金平12日晚間出席北桃園之友會，支持者全力拉抬聲勢。（圖／記者沈繼昌攝）

國民黨昨天初選座談會曾找郭台銘參加，結果郭說了一大堆建議都被黨中央否決，這是不是王認為奇奇怪怪的初選？王金平認為，他們怎麼談他不知道，不過當時不參加初選，就因為實在是一個奇奇怪怪的初選辦法，我沒有辦法接受；覺得要納入手機民調嗎？王金平覺得，既然民進黨可以納入，當然國民黨也可以納入考量啊，但要不要納入那是黨中央自己去考量的。

媒體關心王院長沒有參加國民黨總統候選人初選，那又自認是最適合代表藍營的，可不可能獲得提名？王金平說，昨天是天下雜誌問我，誰是最強的候選人，我說當然就是我啊，理由就是剛才說過的，大家用想的就知道；至於是否可能獲得提名？王金平強調，我不知道，現階段勤走基層，傾聽人民的聲音，之後能整合可以整合的對象，團結所有的力量，為國民黨在2020年贏回政權的一個重要貢獻。

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關鍵字：王金平,北桃園之友會,一國兩制,台灣沒市場

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