指侵身障女跳樓逃　被害女父親逮個正著…色男下跪求原諒

▲桃園市陳姓男子前年7月涉嫌指侵身障女子，當場被抓包後下跪求饒遭拒送辦。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陳姓男子於2017年7月間擔任某工程公司派遣工時，藉口聊天約隔壁一名領有殘障手冊身障女子到公司3樓，卻趁機撫摸胸部與私處，脫去其褲子指侵，正想進一步性侵時，女子父親正好找人，陳作賊心虛從陽台跳樓落跑，仍被女子父親追上，陳下跪求饒不被原諒，桃園地院12日依趁機性交罪判處陳5年有期徒刑。

據判決書指出，39歲的陳姓男子於2017年7月5日下午1時30分，趁公司人無人之際，邀約住在隔壁28歲領有殘障手冊身障女子到公司聊天，女子不疑有他被帶到3樓房間，陳男見四下無人竟脫光女子衣服，撫摸胸部與私處後，以手指性侵得逞。



陳男欲進一步性侵女子時，女子父親返家，但在家中找不到女子，到公司樓下呼喚女子，陳男擔心東窗事發趕緊讓女子穿衣離去。女子返家告訴父親「被人摸了」，其父趕往隔壁工程公司察看，陳男做賊心虛從2樓陽台跳下逃跑至附近土地公廟躲藏，女子父親拾起地上木棍從後追去，在土地公廟前逮到陳男。

女子父親質問陳男有對女兒不禮貌嗎？陳男一聽立即下跪求饒，坦承有撫摸女子胸部，還表示願意負責，但女子父親質疑陳男酒後說話不可信，不願原諒他報警查報。



陳男在偵訊時坦承有摸女子身體與指侵，辯稱女子沒有抗拒，但因女子指證陳男不顧她反對仍然脫去其褲子指侵與撫摸胸部等處，桃園地院12日依乘機性交罪判處5年有期徒刑，本案還可上訴。

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