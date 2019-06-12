摔倒住院...切除動脈血栓還得肺炎　醫師挨告不起訴

▲桃園市陸姓男子3年前跌倒就醫，手術後懷疑醫師疏忽延宕復健提告，桃檢偵結不起訴。（示意圖／視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市陸姓男子於2016年9月間因跌倒就醫被發現有血管阻塞問題，醫師會診後為陸男施以動脈醫血栓切除手術，但術後陸男卻罹患肺炎等後遺症，提告謝姓醫師與張姓院長等4人業務過失傷害；桃檢認為醫師在手術過程均善盡醫療上之注意，難認與陸男指控術後得肺炎有任何相關聯，12日偵結予以不起訴處分。

檢警調查，陸姓男子於2016年9月24日在家中跌倒受傷，前往位於桃園市平鎮區某醫院急診室治療後住院，謝姓醫師查房時，陸男說，左手有疼痛與冰冷，謝認為是血管阻塞，因而知會翁姓醫師為陸男進行動脈血栓切除手術，之後再由吳姓醫師施行筋膜切開手術減壓，避免左手因而壞死。

陸男後來罹患肺炎、左上肢血管阻塞、左上肢腔室症候群等傷害，陸男認為，因跌倒就醫卻被施行動脈血栓切除手術，醫師們在治療期間疏忽未注意，沒有為預作術後持續追蹤治療延宕復健，導致他發生肺炎等傷害因而提告。

謝姓醫師在偵訊時指出，他先診斷出陸男有肺炎，但因左手疼痛，進一步檢查後發現左上臂血管有阻塞問題，會同其他專科醫師會診後進行動脈血栓切除等手術；桃檢認為，陸男年事已高，曾於台大醫院接受過冠狀動脈繞道手術等病史，血液循環功能非屬一般正常狀態，醫師們在手術過程中善盡醫療上之注意，難認診治過程有何疏失，張姓院長從無涉入相關醫療行為，無從認定有何過失，偵結予以謝姓醫師等3人與張姓院長涉嫌業務過失傷害案件不起訴處分。

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