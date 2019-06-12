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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德五點聲明聲援香港　呼籲柯文哲、韓國瑜反對一國兩制

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▲賴清德。（圖／記者李毓康攝）

▲賴清德。（圖／記者李毓康攝）

記者蔣婕妤／台北報導

香港人民反對《逃犯條例》百萬人上街頭，12日展開罷工行動，晚間更演變為警民正面衝突，示威者包圍位於金鐘的立法會，警方則發射催淚瓦斯、布袋彈等武器驅散民眾。前行政院長賴清德12日透過直播發表五點聲明，強調聲援香港的立場，他也向台北市長柯文哲及高雄市長韓國瑜喊話，應該要反對一國兩制。

賴清德表示，不管你人在台灣、香港或世界哪個角落，都應該關心香港目前局勢的發展，針對香港反送中，他發表五點聲明。第一點，他要請台灣國人聲援香港主張，「我個人全力支持香港人民目前所做各項主張，生死存亡的關鍵時刻，台灣如果擔任旁觀者，未來台灣會進一步受到傷害，應該有唇亡齒寒的感覺。」他強調，台灣應該要堅決反對一國兩制和和平條例，否則台灣會變成第二個香港，台灣應該要做香港跟中國大陸的民主燈塔。

第二點，賴清德喊話台灣媒體，應該讓國人了解一國兩制及和平協議之不可行。其三，他向柯文哲及韓國瑜喊話，「對於中國大陸併吞台灣的企圖不可以視而不見，也不能夠鴕鳥心態，更不能夠違背台灣主流民意，過去市議會備詢不管怎麼答覆，針對媒體你們如何回答，在香港發生這麼嚴重事情，我希望你們站在人民立場，守護台灣民主的隊伍裡面，應該順應主流民意，應該要堅定捍衛台灣主權，你們應該要反對一國兩制，反對台灣成為第二個香港，維護台灣主權跟民主。」

其四，賴清德呼籲中國大陸政府，應該要撤回惡法，雖然立法會目前宣布暫停審議，希望不是只是避避風頭，如果反送中是件沒有處理好，可能影響政權，對中國大陸人民也不是福氣。最後一點，賴清德說，「呼籲全球持續關心香港局勢發展，今天如果全球持續關心香港局事發展，給予中國大陸政府壓力，全力支持香港人民訴求，才有辦法避免不幸的事情發生」。

賴清德進一步說明，未來如果他有機會帶領台灣，他會堅定站在民主陣營，國際局勢已經改變，四十年前美國聯中抗俄，壓制中國大陸在國際上爭奪霸圈，四十年後的今天，中國大陸已經取蘇聯而代之，在這種狀況下，美國已經改變對中策略，看到美國推動印太戰略，除了美國、印度、澳大利亞，台灣在第一島鏈關鍵位置，也應該扮演積極角色。

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關鍵字：賴清德,柯文哲,韓國瑜,反送中,香港

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