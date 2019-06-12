「反送中」一問兩不知　韓國瑜臉書籲：相信賣菜郎　相信民主

▲韓國瑜在臉書發文，強調「相信賣菜郎、相信民主制度、相信中華民國」。（圖／新聞雲資料照／記者洪靖宜攝）



地方中心／綜合報導

香港「反送中」持續燃燒，號稱百萬民眾上街遊行受到國際關注，然而高雄市長韓國瑜日前被問及對於反送中遊行的看法，第一時間以「不知道、不曉得」帶過，引發外界砲轟，事後趕緊發出6點聲明和3個不容懷疑的決心，網友仍不領情猛批。韓國瑜12日在臉書發文，以「相信賣菜郎、相信民主制度、相信中華民國」為題，強調「堅持民主自由、相信中華民國」。

韓國瑜在第一時間以「不知道、不曉得」簡短回應對於反送中遊行的看法，引來許多批評聲浪。對此韓國瑜在臉書發文解釋，「那天第一時間被問到『反送中』的問題，因為沒有掌握完整的訊息，所以我很誠實地說我不知道、不曉得。對此，我不推諉，也不迴避。」

韓國瑜說，「中華民國是一個主權獨立的國家，我們的未來是握在每一位中華民國國民的手中。所以，台灣根本不存在一國兩制的問題，因為，只要中華民國國民不要，誰都沒有辦法把一國兩制強加在我們身上。」他接著還說，「過去幾十年來我們都生活在自由民主的青天白日滿地紅國度之中。我從來不懷疑這塊土地對於民主自由價值的堅持。」

韓國瑜也表示，「因為對於民主自由的堅持，我們支持香港的民主制度，我們關心反送中運動的民眾，但是我們捍衛、並且珍視的民主價值，不是藉著消費反送中運動，拿來做為打擊異己和爭取選票的工具。」他最後則強調，「我會繼續堅定地捍衛中華民國，捍衛台灣的民主制度，捍衛台灣的生活方式。支持九二共識！反對台灣獨立！不接受一國兩制！」

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