香港「反送中」高市觀光局赴港旅展挨批　潘恒旭酸趙天麟：異想天開

記者吳奕靖／高雄報導

香港正在進行「反送中」活動，就在這個時間點，高雄市政府觀光局主秘高美蘭帶隊前往香港參加旅展，立委趙天麟跳出來批評說，香港人民陷入最黑暗時刻之際，在傷口上灑鹽嗎？對此，高雄市觀光局長潘恒旭反酸：「這是既定行程，怎麼異想天開把兩個事情扯在一起」。

▲立委趙天麟發新聞稿表示，觀光局現在去參加香港旅展，就像是在傷口灑鹽 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

立法委員趙天麟在12日主動發出新聞稿，當中強調：「此時此刻，有一群在高雄念書的香港留學生，正在文化中心集會，與故鄉無數的香港人，共同強烈表達反對《逃犯（送中）條例》的心聲。趙天麟說，台灣政府與世界多數民主國家一樣，聲明對送中條例的反對與關切。未料，高雄市政府今天還是由觀光局主秘高美蘭帶隊，去香港參加旅展。他當然知道這是預定行程，但韓國瑜日前針對香港反送中「不知道、不曉得」評論遭到批判後，還要在香港人民陷入最黑暗時刻之際，在傷口上灑鹽嗎？這真是不可思議的政治判斷」。

▲立委趙天麟發新聞稿表示，觀光局現在去參加香港旅展，就像是在傷口灑鹽 。（圖／立委趙天麟提供）

潘恒旭表示這個旅展本來就是既定行程，香港也不會因為這個活動，所有士農工商、所有經濟活動都停擺，生活的日常「我們心裡很堅定的支持他們對於自由、對於民主的追求，在所有的活動裡頭，最大的支持就是去影響他們既定生活運轉」。

潘恒旭再次強調自己對香港的支持，該去出席他們的活動、原來會議的、該去展覽的就照原定的計畫去走，在採訪的最後還酸了一句：「趙天麟怎麼會異想天開，把兩個東西扯在一起」。

▲立委趙天麟發新聞稿表示，觀光局現在去參加香港旅展，就像是在傷口灑鹽，潘恒旭回應 。（圖／記者吳奕靖攝）