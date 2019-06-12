蔣勳導讀《如常》紀錄片　看見東部驚人的生命力量

圖／慈濟基金會提供 文／林佳予

每個苦難背後，都有一個動人的願望。6月28日起，慈濟推出《如常》紀錄片，敘述台東慈濟志工用生命陪伴生命的故事。知名作家蔣勳擔任《如常》紀錄片導讀，勾連起他對台東的認識與感動。

蔣勳2014年起開始駐村在池上，5年來他與鄉親共度過無數個天災考驗；也共同面臨疾病的打擊，與年歲催老下身弱無助的無奈，「他們醫療缺乏是一個事實，經濟資源缺乏也是事實，人的窮困可能也是事實；可是另外一方面，不要忽略東部非常驚人的生命力量，他們碰到困難是不太叫苦的！」

蔣勳分享：「我住在這邊(台東)幾年，覺得這裡的天遼地闊，給我非常大的生命感動；因為住久了，我發現這裡的資源這麼缺乏，沒有什麼文化資源、沒有什麼產業⋯⋯但從這樣的紀錄片裡，我們應該看到『雙面性』的東西！」

請繼續往下閱讀...

《如常》紀錄片中的小添，從小失去父親，母親為外籍配偶，還有一個年幼的妹妹，一家在失去生活支柱後，幾乎斷炊，志工余輝雄和宋美智即時探訪，除了帶來生活所需，更帶來愛與鼓勵。經過十多年的陪伴，小添不負所望考上大學，然而余輝雄的生命已因癌症走到最後⋯⋯

「雙面性的意思就是說，提醒我自己：更少一點抱怨，更少一點指責，更少一點批判；而更多一點祝福，更多一點感謝。」蔣勳感性地說。

蔣勳指出，在東部，我非常尊敬這裡的人民，他們有一種頑強的生命力！我們說「度一切苦厄」，這句話講得是「度過」，並沒有說「免除」。在大都會，我們常常說要免除掉災難；可是我在這邊的民眾身上學會，事情發生、災難發生了，我們就度過，我們怎麼樣去解決它。

「生命有些磨難是來考驗我們的，也許經過這個功課，使生命更堅強；或者一個人的往生了，他的故事還在影響其他的人；其他的人看他度過這些辛苦，自己也生長出生命力來。所以，慈善不是可憐他們；相反的是，學習他們在困難當中，怎麼站起來的那個力量。這是我覺得，期待這樣的紀錄片也帶給更多的朋友，有正向的精神！」

蔣勳感慨，《如常》一片中提到的獨居長者、失親少年或偏鄉教育資源缺乏等等問題，所代表是東部長達百年來的狀況，因此也呼籲，觀影者不要侷限在單一一個案中，而是共同思考，如何產生正向的力量，幫助更多的人！

蔣勳說：「偏遠的地方，永遠靠他人的愛嗎？是不是能夠從制度面解決，能夠長期對偏鄉有更多更多的照顧。所以我更正面地希望一個紀錄片能有正向的力量，呼籲大家去做很多很多的改善。我推薦這一個紀錄片，我一點都不偉大，我知道過去台東還有很多人，做過更多偉大的事。所以，我們應該有更大的願力，就是祝福這個紀錄片，號召更多的朋友來參與。因為資源不只是錢、不是設備，是對生命的不忍——你看到一個人受苦，你覺得不忍，那個是最了不起的資源。」