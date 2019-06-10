失聯20年！她夢到「弟弟全身血」報警　一通電話解開心結爆哭

▲丁男接連遭逢悲劇，決定拋下親人遠走他鄉。（示意圖／免費圖庫pakutaso）



記者鄒鎮宇／綜合報導

台中市警局三分局勤工派出所的員警到網咖臨檢時，發現一名55歲丁姓男子竟是失蹤人口。丁男當下滿頭問號，因為他20年前就與家人斷聯，不懂為何4月才被通報失蹤；透過員警了解，原來姊姊是夢到他渾身是血，擔心出意外才會通報，雙方也因此化解心結，讓丁男當場痛哭。

據《自由時報》報導，老家在台東的丁男20年前做生意失敗，情緒低落時爸爸也剛好過世，加上老家因天災倒塌，接踵而來的噩耗讓他身心俱疲，身為長子的他也拋下姐姐與兩個妹妹，獨自前往台中生活。

▲當丁男與姊姊對話時，時隔20年的感情也一次潰堤。（示意圖／取自免費圖庫PAKUTASO）



豈料，丁男的姊姊4月時向警方通報失蹤，這才讓臨檢的4名員警發現丁男。警方依據通報資料聯繫丁姊，了解原來是姊姊夢到弟弟全身都是血，懷疑對方出意外、托夢告知，讓她非常擔心；姊姊多日擔憂後直衝台中找人，但無奈沒有地址，只好請警方幫忙。

丁男聽完警方轉述，當場紅了眼眶，沒想到20年來他拋棄家人，但姊姊卻依舊惦記著他，這才鼓起勇氣打電話給對方，而當電話接起的那一剎那，熟悉的聲音再次勾起兩人的回憶，親情的溫暖也讓丁男放下過去，決定找時間回老家，並感謝員警協助他解開與家人的「心結」。