新任縣長唯一獲五星肯定　徐榛蔚身披情人袋受奬

▲花蓮縣長徐榛蔚身披情人袋從遠見雜誌創辦人高希均教授手中接下五星獎座。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟／花蓮報導

2019年《遠見雜誌》縣市長施政滿意度調查，花蓮縣長徐榛蔚以新任首長之姿榮獲五星縣市殊榮，11日率局處首長北上受邀贈獎及分享施政理念，並將榮耀歸功予縣民、縣政及民意團隊。今年各縣市新任首長平均滿意度僅53.3%，花蓮縣則高達72.2%，且八大施政面向滿意度居全台第2，達74.4%，是唯3整體滿意度逾7成的縣市。

頒獎典禮上，徐榛蔚在眾人的掌聲中，從遠見雜誌創辦人高希均教授手中接下五星獎座，成為五星首長唯一的新人及女性，不滿意度只有8.8%，也是今年最低負評。高希均教授表示，並非是資源最多的縣市才有機會榮獲五星肯定，民眾是有感的，只要認真施政，就算資源匱乏仍有機會獲得掌聲。

高希均教授指出，瑞士洛桑國際管理發展學院公布《2019年世界競爭力年報》，在全球63個受評國家中，亞洲四小龍的新加坡排名第1、香港排名第2、台灣名列第16、韓國則位居28，日前前往新加坡感觸最深，新加坡雖為彈丸之地卻能成為全球第一，政府不斷詢問自己如何精進、改善，吸引世界各地前來投資、娛樂及教育，今天榮獲五星的縣市也極具潛力，能夠帶動地方發展，為台灣創造優勢。

▲徐榛蔚施政滿意度高達72.2%，且八大施政面向滿意度居全台第2，是新任唯一獲選五星殊榮的縣市首長。

徐榛蔚表示，非常高興聽見各縣市首長施政經驗分享，相當感動，每個縣市均面臨自身的優勢與難題，花蓮位居東部後山，處境艱難，唯有全力發揮觀光、農業等先天優勢，才能與眾不同、走出困境。花蓮也與宜蘭及台東成立花木蘭聯盟，串聯、整合區域資源，共創經濟黃金廊帶。

披著原民情人袋，徐榛蔚不忘推廣花蓮豐富的人文之美，她說花蓮擁有全台最特殊的地形風貌及多元的人文氣息，歡迎深入體驗、細細品味。今年大家來訪花蓮可以感受到嶄新的面貌。

今年度縣市長施政滿意度調查，一共成功訪問1.4萬多位各縣市民眾，綜合各縣市長的滿意度、不滿意度、施政分數與八大構面滿意度，得出各縣市長的施政滿意度星等。八大面向包含道路交通層面、教育、環保、消防與公共安全、經濟與就業、警政治安、醫療衛生、觀光休閒等績效，深入檢測地方政府競爭力，花蓮各大面向均名列前茅。