　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

「花木蘭聯盟」正式啟動　宜花東攜手共創經濟黃金廊帶

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲▼宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚與台東縣長饒慶鈴召開記者會，宣布正式成立「花木蘭聯盟」並完成盟約簽署及啟動儀式。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚與台東縣長饒慶鈴召開記者會，宣布正式成立「花木蘭聯盟」並完成盟約簽署及啟動儀式。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

▲▼宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚與台東縣長饒慶鈴召開記者會，宣布正式成立「花木蘭聯盟」並完成盟約簽署及啟動儀式。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚與台東縣長饒慶鈴8日上午在新北市政府市民廣場召開記者會，宣布宜蘭縣、花蓮縣、台東縣成立「花木蘭聯盟」並完成盟約簽署及啟動儀式，目前三縣在觀光、農業、文化等面向已有合作共識，未來也會依盟約持續擴大合作層面，透過花木蘭聯盟的長久合作，共創經濟黃金廊帶之共榮發展。

宜蘭縣與花蓮縣、台東縣三縣擁有共同的好山、好水、優質的農特產品、多元的文化、豐富的觀光資源等，需要三縣共同來堅守、維護及推廣行銷。因此，三縣首長透過此次記者會，正式合作成立「花木蘭聯盟」，並以三位縣長皆是女性首長-取材以歷史人物「花木蘭」形象建立區域聯盟之名稱，於三縣市名稱「花」蓮、台「東」、宜「蘭」各取1字並以太陽取代木字補日「東」字意象，以營造宜花東三縣位於台灣東方日出的概念。英文字體結合國際對花木蘭之認知將「MuLan」融合青山、蔚藍海水色彩，傳達台灣東部美好自然風光。

記者會上，由三位縣長共同簽署盟約宣示「共同拒絕高污染工業，維護台灣東部環境品質」、「共同要求中央完成台灣東部高速道路及鐵路網，建構台灣東部一條安全回家的路」、「共同行銷台灣東部文化、生態、產業資源，辦理東遊台灣推介會，拓展國旅及國際市場」、「共同推動有機農業耕作，確保台灣東部友善環境永續利用，並提升農業附加價值」、「促進台灣東部景點、展覽、文創、運動及重大活動等資源及客源合作共享，共創共榮發展」。

▲▼宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚與台東縣長饒慶鈴召開記者會，宣布正式成立「花木蘭聯盟」並完成盟約簽署及啟動儀式。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

宜花東三縣與吉祥物合影。

依據盟約內容，三縣在觀光、農業、文化推出各項合作共識。觀光部分例如：針對三縣夏季活動，推出集章活動（活動期間至三縣參加大型活動—宜蘭國際童玩藝術節、花蓮夏戀嘉年華與紅面鴨fun暑假、台東台灣國際熱氣球嘉年華），贈送泡湯券。

現場也請來三縣夏季活動吉祥物（童玩節花露露、紅面鴨、熱氣球T寶）助陣，共同宣傳夏季活動；國際推廣部分，每年由三縣輪流辦理東遊台灣推介會，行銷宜花東觀光遊程，吸引國際遊客。在農業部分，三縣共同輔導在地小農，投入有機農業生產，以地產地銷、區域資源共享，定期（每週一次或每學期一個月）供應轄內國中小學校午餐有機蔬菜及有機米，讓學童從飲食中瞭解農業生產及環境永續的重要性。在文化部分，三縣成立活動邀約團隊平台，共享邀約團隊資訊、互惠提供展場及演出空間檔期、推出藝術家駐村計畫等等。

花木蘭聯盟啟動踏出了第一步，未來三縣也會依據盟約，持續擴大合作層面，以長久合作，共創三縣市經濟黃金廊帶之共榮發展。

ET快訊
主辦稱現場破10萬人！韓粉無懼高溫激吼：庶民選總統，總統選庶
Angelababy產後「真實身材」被緊身衣出賣！網友全嚇傻
主辦單位稱「現場破7萬人」！韓粉旗海飄揚力挺韓國瑜

關鍵字：花木蘭,聯盟,啟動,宜花東,攜手,經濟,黃金,廊帶,東遊,推介會,泡湯券

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

淡水分局「三芝分駐所」重建工程動土　提升地區治安與便民服務

「花木蘭聯盟」正式啟動　宜花東攜手共創經濟黃金廊帶

民生國中三年九班大隊接力全國一　黃敏惠親送祝賀

黃敏惠端午節致意　感謝興村社區配合市府推動福利活動

吸毒假釋再持毒被查獲　女崩潰：不想回籠放我一馬

排球比賽冠軍沒獎金只有肉粽　　熱粽盃嘉義市熱力開打

600公尺巷道貫通花5年完工　盧秀燕：終於通了

台南新市夏天「綠寶石」　酸澀回甘好滋味

假檢警真詐騙又來！　南警及時阻止出門交款婦人保住46萬元

肯定南警推動「平安帽」專案　退休書記官糾眾捐贈安全帽106頂

13歲Elly想買潮服...小S秒變臉！　堅持節儉教育：超過1千不能買

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

癌末父扛家「烈日擺攤」只賺幾十塊　癌細胞擴散全身 !完全聽不見...

終於等到志玲姐姐結婚　閃嫁AKIRA要幸福唷

男選手飆唱《涼涼》一秒切換女聲！　潘瑋柏超吃驚：是不是有雙重人格

為娛樂遊客...揭泰國煉獄動物園 大象遭針刺綁鍊「哀鳴」虐待畫面曝光

她吼一聲｢嗚哈嗆碰｣神聲控巨毛蟲 抓包夜店毛蟲 網回：妳聲音比較好笑

小S憶過世父親淚崩 想到喝酒模樣「我以前有多恨他」

直升機救援74歲受傷婦遇亂流 驚險直擊！空中失控狂轉2分鐘

小編改歌後悔投韓「重來選其邁」　洗腦神曲百萬網友熱議：看完哭了

淡水分局「三芝分駐所」重建工程動土　提升地區治安與便民服務

「花木蘭聯盟」正式啟動　宜花東攜手共創經濟黃金廊帶

民生國中三年九班大隊接力全國一　黃敏惠親送祝賀

黃敏惠端午節致意　感謝興村社區配合市府推動福利活動

吸毒假釋再持毒被查獲　女崩潰：不想回籠放我一馬

排球比賽冠軍沒獎金只有肉粽　　熱粽盃嘉義市熱力開打

600公尺巷道貫通花5年完工　盧秀燕：終於通了

台南新市夏天「綠寶石」　酸澀回甘好滋味

假檢警真詐騙又來！　南警及時阻止出門交款婦人保住46萬元

肯定南警推動「平安帽」專案　退休書記官糾眾捐贈安全帽106頂

擔心影響空氣指數！要求婦人手割「70畝小麥」...負責人：她私自佔用土地

阿福Howhow婚禮遭偷拍　提前曝光新人爆氣大怒

方宥心被貼「殺人犯家屬」標籤　曝心理狀態：很無助

青峰唱S.H.E《十七》爆哭！　「這首歌對我來說很重要」

搭上Uber後失蹤！老父開定位找愛女　路邊車窗驚見「司機撐開女兒腿」

不斷更新／包林傑一軍初登板　富邦、統一先發名單

快訊／花蓮造勢湧進7萬人　謝龍介上台引上萬韓粉歡聲雷動

台灣人一年外帶6億杯咖啡「可疊13萬座101」　這款最多人愛！

國5頭城到坪林時速40↓　下午北返車潮湧現「4地雷路段」注意

豬鼻蛇喝水見鏡頭突定格：咦？　「鼓鼓嘴邊肉」傻臉萌炸43萬人

地方熱門新聞

課程豐富有補助　桃園勞工學苑招..

又是詐術！　「高級警官」辦案要..

端午人潮擠滿鹿港　模特兒龍舟隊..

樹林生命紀念館　開放民眾參觀

豐原600公尺巷道花5年貫通

林瑞陽任宜蘭觀光大使　縣府辦桌..

上周現靈異照...慕谷慕魚2男..

神奇的端午　午時水與立蛋傳說

將軍廟水災苦20餘年　蔡培慧：..

中風又痛風加氣喘&無子女　獨居..

桃園閩南文化節　藝閣綵街KUS..

失智女討粽　暖警送返家還贈粽

桃園八德星空電影院　6/6開播..

台南新市綠寶石　酸澀回甘好滋味

更多熱門

相關新聞

黃金價格連八漲！　資金急尋避風港...金價衝上近14個月新高

美國最新公布的非農就業人口，不到市場預期的一半，增添市場對於經濟景氣衰退的疑慮，激勵了黃金價格再度走高，昨（7）日來到每盎司1,340美元，是連續第八個交易日上漲，並創下近14個月來新高，累計金價自4月以來已經上漲4.4％。

油金走勢分歧　是股市的凶兆

用歷史角度看中美角力　謝金河：這是一場漫長的大國博奕

UNIQLO感謝祭能抽「999黃金塊」

夜市文化凋零　網酸：又熱又髒又貴盤子才去

讀者迴響

發燒話題

賀一航驟逝 林志玲結婚 金曲獎 NBA冠軍戰 東大門夜市燒毀 聖母峰 王令麟 蒼井優閃婚 喬喬 隨機殺人 具荷拉 馬如龍病危 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 李兆基 王令麟 復仇者聯盟 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 王令麟 總統大選 張敏 許志安 陳偉殷 巴黎聖母院 Uniqlo 高圓圓 我們與惡的距離 酒駕修法 中職轉播 愛山林 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 木曜4超玩 冰與火之歌 賴清德 荷蘭 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 王柏融 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 希爾思評價 馬如風猝逝 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 王令麟 綜藝玩很大 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 吳奇隆劉詩詩 微熱山丘 錦榮Akemi

熱門新聞

19歲Uber外送員等待背影 網一看秒淚

大媽逼讓座「以為只穿1隻襪」她神回

Eason忍N年控他出外景霸凌！

林志玲17年心寒內幕！爆言承旭談戀愛「2個壞習慣」

妻變植物人4年…夫散盡家財呆坐床前：讓她去死吧

學測48級分　他推甄交大+政大全上

客驚車上沒狗味　運將為牠跑車9年惹網淚

司機後照鏡偷瞄她　下半身還狂抖！

丫頭搭私人專機「奶炸了」！

懶人床好用嗎？網勸別買…超想哭

13歲小妹鬧肚痛　送醫驚覺「已經當媽」

夫2算靈異百子圖101人…妻肚連出人命

神算命理師：韓國瑜對手只有一人

遭性侵女醫師反擊　咬斷惡狼舌頭

苦讀男大生下班遭撞死！家屬慟求真相

更多

最夯影音

更多

13歲Elly想買潮服...小S秒變臉！　堅持節儉教育：超過1千不能買

最有梗演習！酒駕男蛇行遇臨檢 各種「超ㄎㄧㄤ狡辯」警笑噴XD

癌末父扛家「烈日擺攤」只賺幾十塊　癌細胞擴散全身 !完全聽不見...

終於等到志玲姐姐結婚　閃嫁AKIRA要幸福唷

男選手飆唱《涼涼》一秒切換女聲！　潘瑋柏超吃驚：是不是有雙重人格

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

輕鬆看新聞 三百萬大獎加碼大放送！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11 50元購物金，週抽掃地機器人、SOGO禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面