「花木蘭聯盟」正式啟動　宜花東攜手共創經濟黃金廊帶

▲▼宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚與台東縣長饒慶鈴召開記者會，宣布正式成立「花木蘭聯盟」並完成盟約簽署及啟動儀式。（圖／記者王兆麟翻攝，下同）

記者王兆麟 ／花蓮報導

宜蘭縣長林姿妙、花蓮縣長徐榛蔚與台東縣長饒慶鈴8日上午在新北市政府市民廣場召開記者會，宣布宜蘭縣、花蓮縣、台東縣成立「花木蘭聯盟」並完成盟約簽署及啟動儀式，目前三縣在觀光、農業、文化等面向已有合作共識，未來也會依盟約持續擴大合作層面，透過花木蘭聯盟的長久合作，共創經濟黃金廊帶之共榮發展。

宜蘭縣與花蓮縣、台東縣三縣擁有共同的好山、好水、優質的農特產品、多元的文化、豐富的觀光資源等，需要三縣共同來堅守、維護及推廣行銷。因此，三縣首長透過此次記者會，正式合作成立「花木蘭聯盟」，並以三位縣長皆是女性首長-取材以歷史人物「花木蘭」形象建立區域聯盟之名稱，於三縣市名稱「花」蓮、台「東」、宜「蘭」各取1字並以太陽取代木字補日「東」字意象，以營造宜花東三縣位於台灣東方日出的概念。英文字體結合國際對花木蘭之認知將「MuLan」融合青山、蔚藍海水色彩，傳達台灣東部美好自然風光。



記者會上，由三位縣長共同簽署盟約宣示「共同拒絕高污染工業，維護台灣東部環境品質」、「共同要求中央完成台灣東部高速道路及鐵路網，建構台灣東部一條安全回家的路」、「共同行銷台灣東部文化、生態、產業資源，辦理東遊台灣推介會，拓展國旅及國際市場」、「共同推動有機農業耕作，確保台灣東部友善環境永續利用，並提升農業附加價值」、「促進台灣東部景點、展覽、文創、運動及重大活動等資源及客源合作共享，共創共榮發展」。

▲宜花東三縣與吉祥物合影。



依據盟約內容，三縣在觀光、農業、文化推出各項合作共識。觀光部分例如：針對三縣夏季活動，推出集章活動（活動期間至三縣參加大型活動—宜蘭國際童玩藝術節、花蓮夏戀嘉年華與紅面鴨fun暑假、台東台灣國際熱氣球嘉年華），贈送泡湯券。

現場也請來三縣夏季活動吉祥物（童玩節花露露、紅面鴨、熱氣球T寶）助陣，共同宣傳夏季活動；國際推廣部分，每年由三縣輪流辦理東遊台灣推介會，行銷宜花東觀光遊程，吸引國際遊客。在農業部分，三縣共同輔導在地小農，投入有機農業生產，以地產地銷、區域資源共享，定期（每週一次或每學期一個月）供應轄內國中小學校午餐有機蔬菜及有機米，讓學童從飲食中瞭解農業生產及環境永續的重要性。在文化部分，三縣成立活動邀約團隊平台，共享邀約團隊資訊、互惠提供展場及演出空間檔期、推出藝術家駐村計畫等等。



花木蘭聯盟啟動踏出了第一步，未來三縣也會依據盟約，持續擴大合作層面，以長久合作，共創三縣市經濟黃金廊帶之共榮發展。