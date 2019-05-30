不要再嘲笑！遠見2019縣市長施政滿意度　林姿妙榮獲4.5顆星

▲遠見雜誌縣市首長滿意度，林姿妙獲4.5顆星。（圖／記者游芳男攝）

記者游芳男／宜蘭報導

遠見雜誌5月30日公布「2019縣市長施政滿意度調查」結果，宜蘭縣長林姿妙在縣市首長滿意度調查部分，獲得4.5顆星；縣府團隊八大施政面向滿意度為67%，在全國排名第8，相較2018年也大幅提升。林姿妙表示，首先要感謝縣民的支持、縣議會的監督、以及縣府團隊的努力，成果是屬於大家的。

有關遠見雜誌5月30日公布「2019縣市長施政滿意度調查」結果，縣市首長施政滿意度部分，獲得4.5顆星，林姿妙強調，感謝大家的支持，她是做事的人，說的不多、但做很多，未來也將會腳踏實地、一步一腳印，努力認真做事，持續與縣府團隊，在縣議會的監督與支持之下，持續謀求縣民福祉、拚經濟、改善交通，與全體縣民站在一起，攜手拚出宜蘭好生活。

宜蘭縣政府表示，遠見雜誌30日公布「2019縣市長施政滿意度調查」，縣府團隊八大施政面向滿意度為67%，在全國排名第8，與去年相較已大幅提升。

而針對其中經濟與就業、交通項目的表現上稍有落後部分，林姿妙說，上任後，為帶動縣內經濟發展，首先積極赴大陸地區上海、常州、南京等地進行觀光及農產品推介，將宜蘭農特產品行銷出去，並帶動大陸民眾來宜蘭旅遊創造觀光商機。

此外還積極籌辦宜蘭媽祖蔭台灣活動，藉由宗教觀光，來促進宜蘭在地住宿與旅遊商機，增進經濟繁榮。

另針對交通建設，她上任後，更積極推動鐵路高架，目前爭取羅東、宜蘭兩段已有初步成果，同時北宜直鐵也持續督促中央評估。