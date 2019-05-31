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花蓮-山東 7月6日復航！每週六包機往返　串聯「花木蘭」遊程

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▲山東-花蓮直航確定在今年7月6日起復航，每周六定期包機往返花蓮、濟南兩地。（圖／記者王兆麟翻攝）

山東-花蓮直航確定在今年7月6日起復航，每周六定期包機往返花蓮、濟南兩地。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／花蓮報導

在花蓮縣政府積極努力推動下，山東-花蓮，終於在今年7月6日至10月26日復航，每周六定期包機往返兩地，為了讓復航首航能更完善，31日上午山東航空台灣分公司趙瑜總經理、劉國林站長及華航辦公室陳明華主任專程蒞臨花蓮，與觀光處副處長張志翔及相關單位人員會面，就首航復航細節進行研商。

山東濟南至花蓮航線曾於2013年2月9日至2016年3月26日飛航，因兩岸政治、遊客數銳減等原因停航至今，在縣長徐榛蔚極力多方協調下，並由觀光處長唐玉書銜命於今年1月15日與山東航空台灣分公司總經理趙瑜會面研商，確定今年7月6日復航事宜，成功爭取花蓮─濟南復航。目前航班時間為每週六直航花蓮-濟南，航班時間為濟南上午7點35分起飛，抵達花蓮為上午10點20分，返程為上午11點50分花蓮起飛，抵達濟南時間為下午2點40分。

請繼續往下閱讀...

觀光處長唐玉書說，花蓮、濟南都在山以東，都是「山東人」，山東與花蓮有很多相似處，可互相借鏡學習，山東省觀光資源多元化，擁有久負盛名聞名中外的趵突泉等四大名泉以及千佛山等名山丰姿的獨特風光。而花蓮以觀光立縣，擁有好山好水好空氣、世界七大奇景的清水斷崖及世界三大海洋的太平洋，多元自然景觀及原民文化。

此次與會的觀光產業相關理事長們也提出希望未來山東航空能多增加航班，飛得更久、更頻繁，盼藉由此次城市直航，促進兩岸人民交流，建立更多產業、觀光等多元合作機會。

山東－花蓮復航也帶動東部對外的出入門戶，宜花東民眾出國也可以不用舟車勞累跑到北部去，同時更可以串連宜花東三縣的花木蘭遊程，一起組團前往山東旅遊及參訪，讓花蓮東大門這座國際機場，更便捷的讓民眾與世界接軌。

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關鍵字：山東,復航,定期,包機,往返,花木蘭,遊程,濟南,名泉,千佛山,清水斷崖

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