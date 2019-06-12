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提升5％！新iPhone XR電量有望來到3110mAh

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▲▼iPhone XR開賣日小結，黑白色最受歡迎，128G需求最高。（圖／記者邱倢芯攝）

▲iPhone XR。（圖／記者邱倢芯攝）

科技中心／綜合報導

蘋果去年除了推出旗艦機iPhone XS系列外，還推出較為平價的iPhone XR，雖然部分硬體規格不如iPhone XS系列，但在電池續航的表現上卻相當亮眼，據外媒報導，蘋果打算將下一代iPhone XR的電量提升至3110mAh。

據外媒《wccftech》引述韓媒《The Elec》消息報導，目前iPhone系列手機中擁有最大電池容量的型號為iPhone XS Max，但該款手機的電池為分開的兩塊，合計電量為3171mAh；而去年推出的iPhone XR則擁有2942mAh的電池容量。

報導指出，蘋果的大陸合作夥伴新能源科技有限公司（ATL）已經開始生產下一代iPhone XR將使用的電池，這次的電量將提升至3110mAh，將比iPhone XR的2942mAh提升約5％，採用的是單一電池，呈現長方形。雖然在總電量方面仍輸給iPhone XS Max的3171mAh，但若是以單一電池來看，下一代iPhone XR的電池將奪下最大電量寶座。

除了電池之外，其實對於下一代iPhone XR早就有相當多的猜測，例如後置鏡頭將從單鏡頭變為雙鏡頭，且整個鏡頭區域將從原先的圓形變為正方形；面板方面，先前一直有傳言，蘋果打算將今年發表的款新iPhone，全面採用OLED面板，若真的成真，將會是蘋果第一次只發表OLED面板的iPhone，但有其他傳聞認為，OLED面板的價格實在太高，蘋果在考量成本的狀況下，下一代iPhone XR可能仍採用LCD面板；處理器部分，若沒意外，今年所發表的三款iPhone，都將採用由台積電代工的A13處理器，與過去一樣，A13處理器預估能帶來相當顯著的效能升級。

上述有關於新iPhone的爆料皆屬傳聞，目前仍尚未確定今年將發表的iPhone有哪些特色，一切都必須等到蘋果於今年9月舉辨發表會才能揭曉。

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關鍵字：蘋果,iPhone XR,電池,電量

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