果粉注意！蘋果經銷商分別推出新機及福利品購機優惠

▲蘋果經銷商推出各式優惠。（圖／業者提供）

科技中心／綜合報導

台中的朋友有福了！蘋果經銷商STUDIO A的台中豐原太平洋門市將於14日盛大開幕，現場將一次推出新機購物優惠以及限量福利品特賣，想搶便宜的民眾請把握機會。

STUDIO A為歡慶豐原門市開幕，特別推出「福利品超值特賣會」活動，將聯合中部的彩虹、金典、中科和精誠等4個門市同步舉行，包含最適合家庭或商務使用的 iMAC 27吋 1TB，其原價5萬7,900元，到時6折出清只要3萬4,900元；專業效能備受上班族喜愛的iPad Pro 11吋Wi-Fi 64GB搭配 Smart Keyboard 與Apple Pencil，整套全配79折只要2萬9,000元；iPhone XR 64GB則下殺74折，只要1萬9,900元，現省7,000元。其他出清的品項還有 iPad mini 4 Wi-Fi 32GB和Beats Solo3 耳機等。

除了福利品特賣外，STUDIO A還推出新機部分加購「SA Care 2.0全方位保障計劃」，提供消費者一年期、iOS最高可二年期、Mac最高可三年期的保障服務，契約期內可享受無限次且無自負額之「硬體保固」及「2次意外損壞」，並將消費者常發生的主機進水、彎折變形等過度或極端的物理性損害加入保障範圍，且保費只有約原廠的8~85折、自負額也較低。此外，豐原門市於開幕期間6/14起至6/30日，還有購買Mac/iPad/iPhone/Apple Watch新機享會員積點10倍送及副廠周邊配件1件9折、2件8折等優惠！

▲德誼數位迎接畢業季，購買MacBook享有多項好禮及現金優惠。（圖／業者提供）

而另一家蘋果經銷商德誼數位為迎接畢業季，則是推出多項蘋果指定商品優惠方案，即日起至6/30止，凡購買MacBook、iPhone、iPad全系列商品及Apple Watch Series 4，即刻享有多項好禮及現金優惠、搭配遠傳電信門號方案最高可享7,500元現金折扣，應屆畢業生可再折 1,000元，還有機會以0元將Apple Watch Series 4 40mm帶回家。

德誼數位總經理趙憶南表示：「德誼數位堅持提供消費者最有感的優質服務，以一站式的專業貼心服務，贏得莘莘學子的信賴，同時，在新人生的起點，德誼數位也推出『青春不散場』畢業季學生換機優惠，加碼購機抽機票活動與Apple Watch回收服務優惠，預期整體銷售將成長3成。」