新AirPods搭無線充電盒終於開賣　7月就能領到貨

▲新一代AirPods全品項開賣。（圖／翻攝自Apple官網）

科技中心／綜合報導

新一代AirPods早在今年4月就正式開賣，但搭配無線充電盒的版本卻遲遲等到今（12）日才正式開賣。

這一次新一代AirPods的選購提供與前一代相同的普通充電盒以及無線充電盒搭配的兩種版本，售價分別為5290元和6490元。這款無線充電盒也能夠單獨購買，讓已經購買第一代AirPods的用戶，也能享受無線充電的美好，無線充電盒單獨售價為2690元。

在今年4月發售時，官網僅開賣搭配普通充電盒的版本，其餘兩項商品皆未開賣，一直到本月7日時，蘋果才在官網開賣無線充電盒，而新一代AirPods搭配無線充電盒的版本則一直到今日才正式開賣。現在於蘋果官網訂購新一代AirPods搭配無線充電盒預計將於7/4~7/11收到產品。

蘋果官網上顯示，有了無線充電盒，充電非常簡單，只要將 AirPods 放進充電盒，然後放在與 Qi 相容的充電板上就行了，充電盒正面的 LED 指示燈，讓消費者可以知道 AirPods 充電情況，即使充電板不在身邊，還是能使用 Lightning 埠進行充電。

新一代AirPods充電一次至多能夠提供5小時的聆聽時間，與3小時的通話時間。此外，充電盒可進行額外多次充電，提供超過24小時的聆聽時間，滿足你的所需。若是需要快速充電，只須將耳機置於盒中15分鐘，即可提供3小時的聆聽時間或2小時的通話時間。此外，有別於前一代只能透過設定再輕敲耳機兩下來呼喚Siri，這次開放支援「嘿 Siri」功能，讓調整音量、切換歌曲、撥打電話，甚至取得路線指引都變得更加方便。