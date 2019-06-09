減肥藥致幻？泰男「市場裸奔又縱火」　老父淚：每月剩1千難建房…

記者林瑩真／綜合外電報導

泰國猜納府（Chai Nat）訕卡武里縣（Sankhaburi）日前發生一起火災，一名68歲的退休教師挽洛（Wanlop Wuttiwat）懷疑，是自家兒子吃減肥藥影響神經，不僅縱火燒了家，還在市場裸奔。

據泰媒報導，挽洛指出，32歲的兒子吃了減肥藥後，疑似神經受到傷害，精神逐漸失常，不僅會自言自語，還時不時到村內的市場裸奔，這次火災也懷疑是兒子自己縱火。

不過報導指出，火災原因還有另一個可能，就是挽洛家因為貧窮，老舊電線20多年來從沒換過，意外起火，目前已有專業人員前往調查。

挽洛表示，由於村民時常目睹兒子的怪異言行，如今家中再失火，已經將兒子送醫，希望兒子能得到正規治療，不再受精神疾病困擾，其他他已無所求。

至於挽洛被燒毀的房子，挽洛透露，他雖然很希望有房子，但他每個月的退休金扣掉必須花費後，只剩約1000多泰銖（約新台幣1000元），實在沒辦法再建造新房，只求死前能有個睡覺的地方。