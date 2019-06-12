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香港超400企業商家罷工！渣打、恆生、滙豐「彈性上班」

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▲香港12日恢復二讀辯論《逃犯條例》，許多民眾聚集香港立法會外。（圖／達志影像／美聯社）

▲許多民眾聚集香港立法會外。（圖／達志影像／美聯社）

大陸中心／綜合報導

香港立法會今（12）日恢復二讀審議《逃犯條例》修訂，民間發起「罷市罷工罷課」行動，共有超過400家公司、商鋪響應，包括客貨車App「CALL4VAN」、GLO Travel等。PwC等四大會計所則宣佈「員工可以彈性上班」，隨後滙豐（HSBC）、渣打（Standard）、恒生銀行也作出同樣公佈。

根據《香港01》報導，四大會計所11日先後宣佈可以彈性上班。安永聯合會計師事務所（EY）向員工發信稱，「明天是正常工作日」，但預計明天（12日）於中信大廈附近可能會出現抗議行動，員工可以選擇在該公司其他辦事處工作、或選擇在家工作。

安侯建業（KPMG）則通過郵件表示，雖然該公司辦公室不在受影響地區，但考慮到交通問題，員工可通知部門主管自行彈性上班。資誠（PWC）則回應指，公司在今年2月已推出彈性上班計劃，員工可靈活地工作。

▲▼ 香港,反送中,逃犯條例,遊行,12日早上示威。（圖／讀者提供）

▲「反送中」示威人數眾多。（圖／讀者提供）

香港3家銀行隨後也就遊行發佈公告。滙豐發言人表示，當預期員工可能受潛在情況影響，而未能按時抵達辦公室，公司會按照既定程序，提醒員工採取相應準備。

恒生銀行發言人就稱，公司會留意市面情況，但恒生一向設有彈性工作安排，員工可因應情況，選擇於家中工作或到恒生其他辦公地點上班。渣打銀行則指出，員工的安全是公司的首要考慮，公司已提醒員工應保持警惕，及提供了彈性工作安排予員工，以確保安全。

此外，國泰航空、港龍航空等職員也都醞釀罷工，表達反對《逃犯條例》的立場。截自11日中午12時，已有超過1700名來自國泰、國泰港龍、港航及香港快運的職員參與連署，響應罷工。

▼示威人數眾多。（圖／達志影像／美聯社）

▲香港12日恢復二讀辯論《逃犯條例》，許多民眾聚集香港立法會外。（圖／達志影像／美聯社）

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關鍵字：香港反送中,香港遊行,逃犯條例,香港罷工

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