川普爽揮「美墨移民協議」　45天寬限期若無效…將加強力道處理非法移民

▲川普在白宮外揮舞疑似美墨協議。（圖／達志影像／美聯社）

國際中心／綜合報導

美國總統川普從競選到上任，對於中美洲移民的問題，就誇下海口一定會處理完善，近日美墨針對移民的事情重新協議，當地時間11日川普即在白宮外揮舞著新的美墨移民協議，並表示如果45天內阻止非法移民的狀況不彰，就會有更有力法律制裁出現。

據悉，墨西哥疑似對美國承諾，如果美政府對墨西哥同意加強在南方邊界的解查，並且凍結人蛇集團帳號等方式不滿意，那麼可以頒布或是修訂特別的國內法。文件中也提到，45天後如果美國政府對於墨西哥政府的做法不滿意，那將會採取必要措施。

川普對於墨西哥的妥協似乎感到相當開心，11日在白宮外揮舞著達成協議的文本，並提到墨西哥之所以同意，就是怕美國對墨西哥商品課稅。此外，美政府也提到，美方希望墨西哥同意「安全第三國」政策，也就是準備在美國尋求庇護的移民，可以在墨西哥申請移民，審查期間也留在墨西哥，「打擊無證移民是最重要的」。

對於「安全第三國政策」墨西哥方最後拒絕接受，當時外界都認為美墨談判可能破局，如今川普驕傲在眾人面前秀出協議成功的文件，讓人相當震驚，川普也不斷案是，有更多要求墨西哥政府的秘密內容都尚未公開。