男大生騎車過「水桶彎」越雙黃線！逆撞砂石車...魂斷高雄182縣道

▲強大的撞擊力道導致普重機車殼碎裂。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

地方中心／高雄報導

高雄市發生一起重機對撞砂石車的交通事故！6日上午11時20分，一名21歲林姓男大學生，騎著機車行經內門區高雄縣道182號30.3k一個大彎道處（俗稱水桶彎）時，疑似車速過快失控，直接跨越雙黃線衝進對向車道，不巧碰上一輛砂石車經過，2車當場對撞，林男雖被緊急送醫，但經過1個多小時的搶救後仍不幸身亡，而砂石車駕駛並未受傷。

事發時林姓男大生行經內門區高雄縣道182號30.3k彎道處疑似是車速過快，竟駛入對向車道，與迎面而來的砂石車撞個正著，強大的撞擊力道，導致砂石車頭嚴重受損，而普重機零件也都噴飛，事故現場車殼碎片四散，相當駭人。

根據警方調查，雙方當事者經酒測後發現，並無酒精反應，詳細事故發生原因、經過以及肇事責任有待警方調查進一步釐清。

針對這此死亡事故，旗山交通分隊長林建鈞表示，遇山路、下坡路段或視距不佳時，一定要減速慢行才有保障！而旗山交通分隊也會持續針對內門區182線道易肇事路段、時段，來執行超速照相取締。

該路段經統計發現，5月間就取締了338件超速案，警方除了呼籲駕駛勿超速外，也提醒民眾切勿出現疲勞駕駛等其他違規行為，這樣才能確保用路人之安全。

▲▼騎士送醫後仍不治身亡。（圖／記者吳奕靖翻攝，下同）

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