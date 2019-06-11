後座2孫女嬉鬧！嬤開車轉頭制止　她蹲路邊衰遭擊落...噴飛舊家電堆中

地方中心／南投報導

開車不專心差點害了一條人命！南投草屯一名婦人，10日上午開車載著2名小孫女準備回家，沒想到途中卻因孫女調皮搗蛋，她轉過頭制止，車輛偏離軌道，直直撞上路旁中古家電行正在清潔洗衣機的老闆娘，強大的撞擊力道導致機台噴飛，所幸老闆娘傷勢並不嚴重，送醫後已無大礙。

▲婦人轉頭罵孫女，沒注意路況撞上二手家電行老闆娘。（圖／東森新聞）

婦人10日上午10時48分駕駛一輛黑色轎車行經南投碧山路，沒想到車輛竟一路向右偏移，脫離了原先車道，不僅絲毫沒有減速，還直直地撞上路邊的中古家電行，瞬間各式機台零件噴飛四散，當時蹲在店前正在清潔洗衣機外觀的老闆娘也被連帶撞飛！

▲▼老闆娘當時正蹲在路邊清潔洗衣機，沒想到天外飛來橫禍。（圖／東森新聞，下同）

所幸當時老闆娘身前的洗衣機成了緩衝，才沒有造成更嚴重的傷勢。草屯消防分隊隊員林冠良指出，事發時汽車撞到洗衣機，老闆娘則倒臥在洗衣機跟冰箱堆裡面，右側肢體受傷，意識清醒。

事發時開車的婦人後座還載著2名小孫女，婦人解釋，事故發生的原因是孫女在後座玩耍，還亂丟東西，她因為回頭罵小孩才會分心沒握好方向盤，導致車輛偏離道路釀禍。（來源：東森新聞）

▲肇事車輛由於事發時並未減速，撞擊力道猛烈車頭全毀。（圖／東森新聞）

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