「溪守同心、守護河川」　台南淨溪活動改善水環境

▲台南市環保局與環保署，於鹿耳門天后宮停車場舉辦「溪守同心、守護河川」108年環境季淨溪活動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局與環保署，5月25日上午9時於鹿耳門天后宮停車場，共同舉辦「溪守同心、守護河川」108年環境季淨溪活動。

現場由黃偉哲市長、環保署長張子敬、環保局林淵淙局長、水利署第六河川局邱忠川局長、毒物及化學物質局謝燕儒局長、嘉南農田水利會邱清義總幹事，一同與3百多位水環境守護志工及民眾撿拾鹿耳門溪沿岸垃圾，提升鹿耳門溪水環境品質。

「溪守同心、守護河川」活動包含水體垃圾攔除與巡檢成果展示、設備與技術示範、水環境保護教育宣導、淨溪與抽獎活動，並有神秘嘉賓Cosplay順風耳、千里眼、媽祖與民眾互動，3百多位水環境志工及民眾熱情參與。

淨溪活動現場還有宣導環保集點、資源回收、登革熱及生活污水減量等環保議題。參加人員不畏烈日撿拾鹿耳門溪沿岸垃圾，另外有多名人員進行定點式垃圾攔除作業，清除鹿耳門溪水門的垃圾，同時展開淨溪及淨岸的工作，總計清除54公斤廢棄物，分類為8種垃圾，以其他垃圾為最大宗計14.4公斤，其中竹木次多計9.6公斤，保麗龍為第4.8公斤。

環保局林淵淙局長表示，台南市每年舉辦近80場淨灘活動，參與人數超過3500人每年清除約3000公斤垃圾，目前台南市環保志（義）工已達到3萬多人，河川志工人數也有近1400人，歡迎大家踴躍加入環保活動為保護環境盡一己之力。

因溪岸垃圾多從河川上游流入，黃偉哲市長及環保署長張子敬於活動時呼籲民眾不要亂丟垃圾，並做好垃圾減量與資源回收工作，希望大家共同努力，還給溪岸乾淨的樣貌。