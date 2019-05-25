　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
>
地方 地方焦點

「溪守同心、守護河川」　台南淨溪活動改善水環境

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲台南市環保局與環保署，於鹿耳門天后宮停車場舉辦「溪守同心、守護河川」108年環境季淨溪活動。（圖／記者林悅翻攝）

▲台南市環保局與環保署，於鹿耳門天后宮停車場舉辦「溪守同心、守護河川」108年環境季淨溪活動。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

台南市環保局與環保署，5月25日上午9時於鹿耳門天后宮停車場，共同舉辦「溪守同心、守護河川」108年環境季淨溪活動。

現場由黃偉哲市長、環保署長張子敬、環保局林淵淙局長、水利署第六河川局邱忠川局長、毒物及化學物質局謝燕儒局長、嘉南農田水利會邱清義總幹事，一同與3百多位水環境守護志工及民眾撿拾鹿耳門溪沿岸垃圾，提升鹿耳門溪水環境品質。

「溪守同心、守護河川」活動包含水體垃圾攔除與巡檢成果展示、設備與技術示範、水環境保護教育宣導、淨溪與抽獎活動，並有神秘嘉賓Cosplay順風耳、千里眼、媽祖與民眾互動，3百多位水環境志工及民眾熱情參與。

淨溪活動現場還有宣導環保集點、資源回收、登革熱及生活污水減量等環保議題。參加人員不畏烈日撿拾鹿耳門溪沿岸垃圾，另外有多名人員進行定點式垃圾攔除作業，清除鹿耳門溪水門的垃圾，同時展開淨溪及淨岸的工作，總計清除54公斤廢棄物，分類為8種垃圾，以其他垃圾為最大宗計14.4公斤，其中竹木次多計9.6公斤，保麗龍為第4.8公斤。

環保局林淵淙局長表示，台南市每年舉辦近80場淨灘活動，參與人數超過3500人每年清除約3000公斤垃圾，目前台南市環保志（義）工已達到3萬多人，河川志工人數也有近1400人，歡迎大家踴躍加入環保活動為保護環境盡一己之力。

因溪岸垃圾多從河川上游流入，黃偉哲市長及環保署長張子敬於活動時呼籲民眾不要亂丟垃圾，並做好垃圾減量與資源回收工作，希望大家共同努力，還給溪岸乾淨的樣貌。

ET快訊
李光洙被抱起來急送醫！HAHA曝《RM》成員拍節目全都生病
直播／「同婚宴」凱道席開160桌　艾怡良開場、王小棣證婚
八年級生學弟「3年內買2房」當老闆　他驚曝：沒靠家裡

關鍵字：台南,淨溪,環境

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

夏雪芒果價格「金貴」　出動警方巡邏保護

96歲老翁天雨路滑　直接摔入稻田

台東親子足球賽　拚戰趣味十足

「轟」的一聲火燒船　友船及時救起跳海6船員　海巡接手救援

男子遺失錢包身無分文　亮麗女警借資救急購買返家車票

全民瘋健走　桃園3行政區健走活動逾萬名民眾參加

「溪守同心、守護河川」　台南淨溪活動改善水環境

慶新北人口破400萬　「連進酸菜白肉鍋」林口店限量免費吃到飽

這系畢展有夠味　嘉藥推「永續餐桌」創意饗宴

日本91歲灣生回家　金泉光子造訪花蓮故居感動拭淚

傳教好崩潰！信徒「誠實回答」　3分鐘打臉13次...師父超惱羞

搶一早登記同志婚！陳雪：3分鐘手續我們走了10年

小六女顧癱母4年...幫梳洗、換尿布 不喊苦「只盼媽媽健康」惹鼻酸

快起來摸摸我！不知教授好友去世…忠心毛孩「堅守棺材旁」不肯走

大S被邀演「王大陸的媽媽」　小S安慰超勵志…被阿雅一句話破功！

韓國瑜「出賣後」隔空喊還是好朋友　楊秋興遞辭呈：快退初選，太噁心了

大小S.阿雅.范曉萱合體拍「時尚大片」　攝影師狂讚：弄頭髮都美！

角頭柴狂頂嘴堅持不洗澡！ 「真正老大」出馬雙方戰翻

陳漢典、Lulu親下去了! 　小鐘一看：你們應該在一起的

迪麗熱巴「矇眼跳懸崖」完全不怕！　羅志祥膽子超小「嚇到狂抖快哭了」

夏雪芒果價格「金貴」　出動警方巡邏保護

96歲老翁天雨路滑　直接摔入稻田

台東親子足球賽　拚戰趣味十足

「轟」的一聲火燒船　友船及時救起跳海6船員　海巡接手救援

男子遺失錢包身無分文　亮麗女警借資救急購買返家車票

全民瘋健走　桃園3行政區健走活動逾萬名民眾參加

「溪守同心、守護河川」　台南淨溪活動改善水環境

慶新北人口破400萬　「連進酸菜白肉鍋」林口店限量免費吃到飽

這系畢展有夠味　嘉藥推「永續餐桌」創意饗宴

日本91歲灣生回家　金泉光子造訪花蓮故居感動拭淚

馬國明新戲出意外！　男星從高處摔下「頭部撞傷」送醫

震撼彈！IVP不玩了　決定辭去Cobinhood董事會席次

王子揭13年前《棒棒堂》出道秘辛　「我反對用王子當藝名」

汪暴咬娃娃意外狠K老爸正中紅心　犯案後一臉「？？？」

WHA政府進不去！台灣勞團卻以「國際工會代表」向世界發言

不斷更新／奧斯丁臨危受命4.1局無失分　5局獅4：3象

夏雪芒果價格「金貴」　出動警方巡邏保護

96歲老翁天雨路滑　直接摔入稻田

台東親子足球賽　拚戰趣味十足

「轟」的一聲火燒船　友船及時救起跳海6船員　海巡接手救援

地方熱門新聞

高雄古厝遭剷平！區公所阿姨爆哭..

百年古厝因一張紙遭剷平！鄰嚇傻..

出席曉明校慶　盧秀燕：女兒叮嚀..

無人機空運芒果　載重40公斤飛..

桃園慈護宮　建造全台最高「媽祖..

南區萬安演習24日登場　不配合..

統一企業肉燥香料理大賞　限時聯..

女中士張雅柔棄武從農　打造木瓜..

91歲灣生回家　造訪花蓮故居感..

蘇花170K落石砸中小客車　雙..

同志愛情長跑達陣　花蓮3對辦同..

海巡登檢　破獲偷渡走私食蛇龜

台二線宜蘭段高架　民團轟：破壞..

草生芒果　想像不到的甜美

更多熱門

相關新聞

灌膠怪客　以三秒膠灌機車鑰匙孔搞破

台南市東區出現一名「灌膠怪客」，該名男子沒下雨卻撐傘作掩護，疑隨機尋找機車作破壞對象，將三秒膠灌進機車鑰匙孔後迅速離去，讓被灌膠的機車車主氣急敗壞，因修理費要上千元，台南市警一分局已受理報案，正積極追查中。

台大研究：塑化劑也傷心血管

軍人告別式　妻淚：你食言了…

外國人都來買台南優質農產品　國人更該買

立院考察台南交通　林俊憲：爭取停車場改善

讀者迴響

發燒話題

金曲獎 喬喬 復仇者聯盟 王令麟 Voice 日暈 黃捷 秦偉性侵 王柏融 吳奇隆劉詩詩 生死接線員 地震 朴有天退演藝圈 郭台銘 總統大選 王令麟 張敏 黑洞 許志安 陳偉殷 米其林指南 王令麟 巴黎聖母院 許瑋甯 六輕爆炸 高圓圓 我們與惡的距離 王令麟 酒駕修法 中職轉播 愛山林 許淑淨 王令麟 曾沛慈 潤娥 山下智久 吳慷仁 歐陽娜娜 王令麟 雞排妹 TWICE 冰與火之歌 賴清德 荷蘭隨機殺人事件 王令麟 安以軒懷孕 統一發票 勝利退演藝圈 台新金控 甲山林 王令麟 自經區 王金平 中國信託慈善基金會 理科太太 王令麟 瀧正則吸毒 有馬妹 大S汪小菲 戴資穎 王令麟 蔡英文 張庭瑚 乙武洋匡 大金冷氣 王令麟 橋本有菜 國泰世華 國泰金 唐鳳家暴 王令麟 郭婞淳退休 廖峻中風 黃昭順 習近平 王令麟 長榮航空 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 王令麟 和泰汽車 東森房屋 防彈少年團BTS 中華航空 JHBL 優適活 王令麟 誰摔死了李新 味全 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 袁惟仁昏迷 王令麟 木村拓哉 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 信義房屋 董梓甯 韓國瑜 頂新 王令麟 聲林之王 蒼井空 興富發 統一企業 全家便利商店 王令麟 吉澤明步 宋仲基宋慧喬 大金空調 東森自然美 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 王令麟 颱風即時 聲林之王 孫安佐 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 馬如風猝逝 林志玲言承旭 郭雪芙 蔣友柏離婚 王令麟 川普 停班停課 東森購物 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 火星 王令麟 波多野結衣 飛碟 信用卡比較 X檔案 同居時代 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫昆凌 隋棠 尼斯湖水怪 王令麟 聲林之王 希爾思 乃木坂46 新垣結衣 王令麟 金門防疫戰 膝蓋痛 張景嵐小煜 王令麟 Honestbee欠款 微熱山丘

熱門新聞

喬喬哭紅鼻子被抱出母告別式　親友怒吼喬爸：人渣道歉

醫師、律師同婚登記　父母祝福

喬喬黑衣現身告別式見母最後一面

高雄古厝遭剷平！區公所阿姨爆哭：被騙了

2愛犬遭潑漆！三重阿伯「洗到抓狂」持利剪殺人

公馬求愛遭踹　下秒倒地石化了！

富二代放火燒街友　惡毒影片曝光

病嬌女刺殺愛男　「我太喜歡他」

陰柔氣質遭霸凌！館長鼓勵鍾明軒練格鬥

喬爸出席告別式「自備2保鑣」

台中單親辣媽徵室友　男網友暴動

男同志結完帳！大媽狂碎唸　兒23字神堵嘴

真理褲老闆超火辣！認真背影照讓網凍未條

紅納智捷停門口　BMW路卡死氣炸

韓首「總統初選」造勢　6月1日登場

更多

最夯影音

更多

傳教好崩潰！信徒「誠實回答」　3分鐘打臉13次...師父超惱羞

搶一早登記同志婚！陳雪：3分鐘手續我們走了10年

小六女顧癱母4年...幫梳洗、換尿布 不喊苦「只盼媽媽健康」惹鼻酸

快起來摸摸我！不知教授好友去世…忠心毛孩「堅守棺材旁」不肯走

大S被邀演「王大陸的媽媽」　小S安慰超勵志…被阿雅一句話破功！

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【北市降降降】

屋主急售大降價?！ 屋主大降價！多筆低於實價登錄，雙北各大區都有，要買趁現在。

這就是街舞2易烊千璽燃炸

羅志祥.易烊千璽.吳建豪.韓庚battle炸現場!每周日20:00台灣網路獨家

這!就是原創 老蕭王嘉爾捕捉最強原創力

每周日晚上9點，ETtoday星光雲YT、ETtoday播吧台灣網路獨家首播。蕭敬騰王嘉爾陳粒三位隊長將開啟原創音樂新戰場。

輕鬆看新聞 三百萬大獎送給你！

看新聞蒐集金幣，日抽7-11冰淇淋，週抽日本東京機票、最新款手機、東森購物禮券等大獎！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面