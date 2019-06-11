快訊／大豪雨夜襲！降破300毫米19縣市警戒　全台淋5天「豪雨彈」區域出爐

▲大豪雨夜襲！台中和平日降破300毫米。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

豪雨來襲，中央氣象局11日晚間6時50分持續發布豪雨特報，全台本島地區19縣市受這波梅雨鋒面及西南氣流影響，台中市山區有局部大豪雨，台南、高雄、南投山區也有局部大雨或豪雨，西半部、宜蘭地區及花東山區有局部大雨，其中台中和平累積雨量最高，已經突破300毫米，高雄燕巢時雨量更高達82毫米。

氣象局晚間表示，受滯留鋒面及西南氣流影響，11日西半部降雨明顯，尤其台中和平日累積雨量達301毫米，高雄燕巢時雨量最高82毫米，未來鋒面都會在台灣附近南北徘徊，11至14日（周一至周五）天氣都不穩，15日（周六）鋒面才會移到巴士海峽。

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【豪雨特報】

大雨區域：北北基、宜花東、桃竹苗、台中、雲彰、嘉義、屏東、南投平地

豪雨區域：台南、高雄、南投山區

大豪雨區域：台中山區

▲豪雨特報！新一波降雨深夜移入，全台19縣市警戒。



目前全台進入降雨空檔，僅北部有降雨情況，但海峽上還有回波將於入夜後移入陸地，深夜開始中南部又有明顯降雨，雨勢逐漸轉趨明顯。24小時定量降雨預測，中南部到清晨前都有明顯雨勢，12日白天苗栗以南將出現局大雨或豪雨，14日以前各地都有大雨或豪雨。

氣象局提醒，滯留鋒面附近易有中尺度對流發展有短時強降雨、雷擊及強陣風，加上西南氣流受地形作用，中南部也有持續性降雨尤其山區機率較高，西半部山區有局部豪雨等級以上雨勢。