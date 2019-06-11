提高到院存活率　無障礙之家辦CPR+AED救護演練活動

▲台南市消防局在台南市無障礙福利之家舉辦「希望家園-樂齡社區CPR+AED宣導暨救護演練」。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市消防局6月11日上午9時30分許，在台南市無障礙福利之家舉辦「希望家園-樂齡社區CPR+AED宣導暨救護演練」，由第七救災救護大隊負責演練及宣導，希望推動高齡者學習心肺復甦CPR+AED，在事故發生第一時間，給予適當處置，提升到院前心肺功能停止之存活率。

打造一座溫暖的希望家園是你我的責任，為因應高齡化社會與身障人口遽增，首當其衝的是在緊急救護問題方面，當遇上到院前心肺功能停止時（OHCA），在旁的照護者或是周邊的長者是否能確實地給予救助，是刻不容緩的課題。

消防局指出，此次演練在強調儘早啟動生命之鏈（儘早求救、儘早CPR、儘早電擊去顫、儘早高級救命術以及到院後的復甦後照護），是提升到院前危急病患急救成功率的不二法門。

演習狀況是有心臟疾病的患者，因突然胸口疼痛而昏迷倒地，其他人員從旁觀者變身為救助者，評估患者意識狀態，撥打119求救並拿取公眾AED使用，119的線上指導CPR（DACPR），119勤務中心因危急個案派遣雙軌支援（BLS+ALS），一般分隊救護車到達現場執行BLS（CPR+AED+LUCAS自動心肺復甦機+BVM給氧），搭配專責救護隊執行ALS（插管+給藥），在成功挽回患者生命後，更進一步的貼上12導程心電圖，並立即將影像傳輸給急救責任醫院（成大醫院及永康奇美醫院）判讀，後送到就近適當之醫院。

這一連串的緊急處置，更能體現出台南市消防局、衛生局及急救醫院在緊急救護服務品質上縝密的連結，提供一個市民生命的保障網，做到黃偉哲市長所強調「做得更好，過得更好」的政策指示。

消防局經由不斷的宣導、訓練，對於民眾生命安全的保障，更有著極為顯著的助益，亦提升到院前危急病患急救成功率，及緊急救護服務品質，打造台南這座讓人感到溫暖的希望家園，守護大家共同的願景。