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屏東監理站6月假日考照只有一場　採預約制報名動作要快

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▲屏東監理站機車考照服務，6月只有一場 。（圖／記者陳崑福翻攝）

▲屏東監理站機車考照服務，6月只有一場。圖考前上課 。（圖／記者陳崑福翻攝）

記者陳崑福／屏東報導

因端午節連假關係，屏東監理站6月份僅有一場機車假日考照服務，時間是22日（星期六）早上，採預約制，不開放現場報名，有意參加者報名動作要快。

屏東監理站提醒，考生必須在考試前2天需完成預約（前一日及當日無法預約），預約途徑為監理服務網(https://www.mvdis.gov.tw/)、各監理所（站）全功能櫃檯及監理服務APP，如3個月內3次未到者，將停權3個月，若已預約無法應考者請在預約日早上7：00前取消。

考試當天，請在8:00~8:30到監理站繳交最近2年內拍攝1吋大頭照相同3張（不得使用合成相片）、身分證正本及合格體檢表，完成後立即講習。1年內已上過講習、持有輕型機車駕照及吊、註銷重考者，不需講習。

監理站說，有違規案件，必須提早辦理結清或分期並開立分期證明，否則當日無法報名考試，查詢可至「監理服務網」或下載「監理服務APP」了解有無違規案件。

筆試題庫，除了自行購書外，也可以在公路總局官網（https://www.thb.gov.tw/）下載；路試練習平日上班時間（路考期間禁止練習）可以到監理站練習。

為了加強機車騎士及時反應，公路總局透過實境影片測驗（https://hpt.thb.gov.tw/），以加深考生的臨場感。

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關鍵字：屏東監理站6月假日考照一次

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